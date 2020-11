Elisabetta Gregoraci look a 5 stelle al GFVip: nella casa outfit da 200 mila euro

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip sfoggia outfit a cinque zeri. C’è chi le ha fatto i conti in tasca per i ricercatissimi look che sfoggia con accessori incorporati.

La show girl calabrese è senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del GFVip. I look di Elisabetta Gregoraci all’intenro della casa stanno facendo perdere la testa agli inquilini ma anche al pubblico a casa. Abbiamo già parlato, in altre occasione del costo di alcuni abiti, firmati Elisabetta Franchi. In tanti però, si chiedono a quanto ammontano complessivamete i suoi outfit utlizzanti all’interno del reality.

Elisabetta Gregoraci look a cifre stellari

Elisabetta Gregoraci ci tiene molto a sfoggiare i suoi capi griffati ed apparire sempre al top, naturalmente aiutata da un fisico perfetto. Bella, mora, alta e con addominali che fanno invidia anche ad una 15enne: non le si può dire nulla, è decisamente stupenda.

A quanto pare, però, Biccy le ha fatto i conti in tasca prendendo in esame tutti look sfoggiati adesso nella casa del GFVip. Ad esempio il suo cardigan da 2mila euro od i sandali di Gucci 650 euro. Per non parlare dei suoi gioielli sempre tutti firmati. Ovviamente, c’è chi l’accusa di ostentare la sua ricchezza, ma sappiamo benissimo che se lo può permettere.

Alcuni giorni fa l’abbiamo vista indossare un bustino leopardato, firmato anche questo Elisabetta Franchi con un costo da 439 euro. I sandali con il tacco a spillo di Gucci invece hanno un prezzo di 650 euro. Elisabetta Gregoraci non bada a spese e anche nella Casa ha portato con sé abiti di lusso. Infatti ai suoi look bisogna anche aggiungere sempre gli accessori, anche quelli firmati, sia in oro che diamanti. Ad esempio i pendenti con la finitura color oro e due perle in resina bianca che fanno parte della collezione Tribales di Dior, costano 390 euro. Continua dopo la foto

I suoi gioielli da 120mila euro

Secondo alcune indiscrezioni, Elisabetta Gregoraci non a solo look stellari ma ha anche gioielli per oltre 120mila euro. Il bracciale in oro bianco 18 carati con diamanti costerebbe circa come 14.300 euro. Mentre quello della linea in oro bianco 18 carati avrebbe un prezzo di 7.150 euro. Anche il Cartier ornato da quattro diamanti non è da meno e ha un valore di 11.500 euro.

I bene informati hanno notato che sullo stesso polso della gieffina vi è anche il bracciale più prezioso di tutti, sempre Cartier, che appartiene alla linea Love. Si tratta di un oro bianco 18 carati con ceramica nera e 204 diamanti dal valore di 46.400 euro. Oltre i bracciali, Elisabetta Gregoraci ha diversi anelli. La fedina Di Cartier in oro bianco con 49 diamanti , il cui costo è di 2.740 euro; un’altra fedina di Cartier dal valore di 20.300 euro ed infine un anello Bulgari dal costo di 17.900 euro.