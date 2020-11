GF Vip, Pupo nella bufera dopo la frase sulle donne: “Nauseante, non doveva succedere!” (VIDEO)

Pupo e la battuta sulle donne

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Un appuntamento ricco di colpi di scena ma anche di contrasti e discussioni. Oltre alla scontata eliminazione di Massimiliano Morra c’è stato il litigio tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. L’ex di Stefano Sala, infatti, si è scagliata contro la soubrette calabrese, affermando che non sa fare nulla nella vita. Inoltre, la modella ha aggiunto che ha fatto solo una cosa buona, ovvero convolare a nozze con un miliardario.

Ovviamente la donna si riferiva a Flavio Briatore. La diretta interessata non è rimasta a guardare replicando a tono. Ma a far scalpore è stato l’intervento fuori luogo dell’opinionista Pupo. Infatti, l’uscita di Enzo Ghinazzi che ha scatenato una serie di polemiche sul web. Il cantante ha asserito che tutte le donne vorrebbero sposare un uomo facoltoso. Ma la prima a protestare è stata Maria Teresa Ruta che ha risposto così: “No, le donne vorrebbero sposare una brava persona”. (Continua dopo il video)

Il Corriere della Sera contro Enzo Ghinazzi

L’affermazione di Pupo al Grande Fratello Vip 5 ha creato indignazione fra le donne e non solo. Ad intervenire ci ha pensato anche l’autorevole quotidiano Il Corriere della Sera, che ha dedicato un articolo su quanto detto dal moto cantante toscano.

Sul giornale si legge: “E così, ancora una volta, in un programma seguito da milioni di persone, è passato forte e chiaro un messaggio onestamente nauseante. Oltre che, Pupo se ne faccia una ragione, non vero. Non tutte le donne, non tutte quelle che partecipano al Grande Fratello e anche le altre si sposerebbero volentieri con un miliardario”.

L’articolo contro l’opinionista del Grande Fratello Vip 5

Ma l’articolo del Corriere della Sera sull’uscita infelice di Pupo ha continuato così: “E la speranza è che nemmeno chi lo ha fatto, come Elisabetta Gregoraci, sia stata motivata dal Cud più che dai sentimenti. E ha concluso: ma dare per assodato, e con tanta supponenza, un concetto che ci riporta indietro e di parecchio, in cui la donna è una cacciatrice di fortune che non è in grado di conquistare da sola, ma attraverso il buon partito, è davvero offensivo e avvilente per tutte. Compresa Elisabetta Gregoraci”.

La giornalista si è chiesta se Elisabetta Gregoraci si è resa conto dell’offesa subita. Per questo motivo lei ha immediatamente cambiato canale. Anche Maria Teresa Ruta non ha digerito le parole del cantante, replicando gli a tono. Enzo Ghinazzi verrà rimproverato dalla produzione?