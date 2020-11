GF Vip, Alda D’Eusanio stronca Antonella Elia: “È una nulla facente…”

Alda D’Eusanio umilia Antonella Elia

Nell’ultimo numero in edicola del noto magazine Nuovo Tv, Alda D’Eusanio ha rilasciato una lunga intervista facendo delle affermazioni molto forti che sicuramente faranno discutere. Infatti, l’ex conduttrice di Vite da Copertina ha dato il suo personale giudizio su Antonella Elia, impegnata al momento come opinionista del Grande Fratello Vip 5.

In poche parole la professionista ha detto di non credere assolutamente che questo sia il momento dell’ex gieffina perchè sul piccolo schermo ci finirebbe ormai solo persone che non sanno fare nulla. “In Tv è il momento di chi non sa fare nulla, e questo è proprio il suo momento…”, ha affermato l’opinionista di Barbara D’Urso. Affermazioni che hanno sollevato una serie di malcontenti sul web e che di certo non faranno piacere alla diretta interessata. Quale sarà la reazione della collega di Pupo?

Per la giornalista la Elia non sa fare nulla

Intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Alda D’Eusanio ha anche detto che Antonella Elia, al momento opinionista del Grande Fratello Vip 5 con Pupo, avrebbe costruito il suo personaggio solamente grazie al compianto Corrado Mantoni. Ricordiamo, infatti, che diversi anni I due hanno lavorato insieme a La Corrida, dilettanti allo sbaraglio.

“Lui era stato il primo a intuire che Antonella Elia non avesse talento e lei ci ha costruito su il suo personaggio…”, ha asserito la giornalista. In poche parole quest’ultima non ha nessuna stima per l’ex ragazza di Non è la Rai. Di certo la soubrette non resta a guardare replicando a tono a colei che l’ha offesa pubblicamente.

Alda D’Eusanio spara a zero su Loredana e Raffaella Lecciso

Sempre sul noto periodico Nuovo Tv, Alda D’Eusanio, ha approfittato dell’intervista per lanciare una frecciatina velenosa a Loredana Lecciso e alla sorella gemella Raffaella. Secondo la giornalista, la compagna di Al Bano e la consanguineo sarebbero state loro ad inaugurare il fenomeno di costume per cui diventare vip è facile diventare anche senza avere alcun talento.

Sulle due sorelle, la D’Eusanio ha poi detto anche: “Sono senza arte né parte…”. Ricordiamo che le tre hanno già avuto un acceso scontro qualche domenica fa, ovvero quando erano ospiti a Live Non è la D’Urso. Arriverà la replica delle dirette interessate?