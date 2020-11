Lory Del Santo umilia Francesco Oppini: “Ha più di 30 anni, coso sono quelle lacrime?”

Francesco Oppini in lacrime al GF Vip 5 per la sorpresa del padre

In occasione ella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera su Canale 5, Francesco Oppini è scoppiato di nuovo a piangere. Per quale ragione? Il ragazzo ha avuto un crollo emotivo appena Alfonso Signorini gli ha mostrato un videomessaggio del padre Franco. Un gesto molto bello che ha emozionato tantissimo il gieffino.

Rivedendo il genitore, l’imprenditore non è riuscito a trattenersi, scoppiando a piangere in diretta. Il noto attore, rivolgendosi al congiunto, ha detto di sentire molto la sua mancanza visto che non si incontrano da più di due mesi.

Poi gli ha riferito che vedendolo in tv ha scoperto che ha una tenacia ed una profondità che non credeva avesse. Ricordiamo che nei vari dialoghi con gli altri inquilini, Francesco ha sempre detto che il padre sta più nell’ombra rispetto alla madre. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel contenitore mattutino della rete ammiraglia Mediaset.

Lory Del Santo dura con il gieffino

Le lacrime di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 5 hanno emozionato il pubblico da casa, ma alcuni lo hanno criticato aspramente. Ad esempio, martedì a Mattino 5 tra i vari ospiti di Federica Panicucci era presente anche Lory Del Santo.

Quest’ultima ha attaccato il gieffino dicendo che piange come se fosse una tragedia ogni volta che vede un messaggio del padre e della madre. Ma non è finita qui, infatti ha asserito anche: “Ma è un uomo di più di 30 anni. Vuol dire che non aveva alcun rapporto fuori?”.

Raffaello Tonon prende le difese di Francesco Oppini

Ospite a Mattino 5, Lory Del Santo è stata particolarmente dura nei confronti di Francesco Oppini. Dopo il suo attacco, a prendere le difese dell’imprenditore ci ha pensato un altro ex gieffino, Raffaello Tonon. Quest’ultimo, infatti, si è detto contrario al giudizio della produttrice di The Lady sul figlio di Alba Parietti. Tonon nel salotto di Federica Panicucci si è domandato se ci sia un misurometro delle lacrime.

Per l’opinionista il ragazzo è una persona educata, carina ed è molto sensibile. Anche la conduttrice del rotocalco mattutino ha fatto dei complimenti ad Oppini junior per l’educazione che gli hanno impartito i genitori: “Cresciuto con la schiena ben dritta”.