Giacomo Urtis disperato: “Se non vado di corpo svuoto il contenitore del dolcificante è mi faccio una peretta” (VIDEO)

Giacomo Urtis rimane come guest star al GF Vip 5

Una settimana fa Alfonso Signorini ha fatto entrare Giacomo Urtis all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 con uno scopo ben preciso. Tuttavia, rispetto alle new entry Giulia Salemi e Selvaggia Roma, l’ingresso del medico di chirurgia plastica è stata in sordina. In pratica lol suo incarico è quello di mettere a disagio gli inquilini dell’appartamento più spiato d’Italia con gossip veri o presunti.

E se inizialmente il chirurgo dei Vip diceva rimanere fino a lunedì sera dopo la diretta, ora gli autori del reality show hanno deciso di farlo rimanere come guest star fino a data da destinare. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo in casa.

Problemi intimi per il chirurgo dei Vip

Ma in questa prima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis sembra avere qualche difficoltà a fare qualcosa. In poche parole, il chirurgo dei personaggi famosi ha apertamente ammesso ai concorrenti del reality show di Canale 5 che non riesce a evacuare.

Per tale ragione ha detto che se il problema continuerà per altri giorni, sarà costretto a svuotare il contenitore del dolcificante per farsi una peretta. “Se non vado di corpo svuoto il contenitore del dolcificante è mi faccio una peretta!”, ha detto la guest star del GF Vip 5 facendo sorridere gli altri inquilini. (Continua dopo il video)

Il popolo del web chiede che Giacomo Urtis rimanga fino alla finale

Come più volte è accaduto nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’inaspettata confessione di Giacomo Urtis è avvenuta nella stanza blu,. Anche in questa camera Maria Teresa Ruta si è lasciata andare a una delle sue popolari risate che tanto piacciono al popolo del web. La soluzione del chirurgo dei Vip al problema dell’evacuazione è qualcosa che almeno una gola nella gita è capita a tutti.

Per caso la sua difficoltà è dovuta al cambio di abitudini e di casa? Resta il fatto che le esternazioni della guest star del GF Vip 5 hanno divertito moltissimo il pubblico e gli utenti web che seguono appassionatamente il reality show condotto da Alfonso Signorini ma per tale ragione, infatti, in tanti chiedono che lo facciano rimanere fino all’8 febbraio 2021, data della finalissima.