Elisabetta Gregoraci stronca la Salemi: “Ho discusso con Briatore per colpa tua. È arrabbiato, non voglio gli avvocati di mezzo”

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sul piede di guerra

Dopo essersele dette di santa ragione per diversi giorni, giovedì pomeriggio Elisabetta Gregoraci ha deciso di affrontare Giulia Salemi. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno provato in tutti i modi di chiarirsi parlando di quello che è accaduto qualche estate fa in Sardegna.

In quell’occasione l’influencer italo-persiana avrebbe scambiato una serie di messaggi con Flavio Briatore. La soubrette calabrese ha svelato di aver avuto delle forti discussioni con l’ex marito a per colpa di quei messaggi e poi ha aggiunto che ora il noto imprenditore sarà molto irritato perché è stato messo in mezzo a questa vicenda di gossip.

Confronto tra l’ex di Flavio Briatore e Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci ha deciso di avere un confronto pacifico con Giulia Salemi. Avvicinandosi a lei, la 40enne calabrese le ha confidato: “Avevi detto che non ne avresti più parlato e che era chiusa. Poi in puntata vedo che hai fatto mille confessionali dove parlavi di quella storia, allora mi sento presa in giro. A parte che so già che quello è incavolato di sicuro, ma poi anche per me e te, ci eravamo dette di non parlarne più e non è stato così”.

La soubrette ha ammesso che le sue espressioni non sono state delle migliori, ma giorni fa ha puntualizzato che non erano in vacanza insieme e poi c’è una terza persona che Eli non vuole mettere in mezzo. “Lui non sta facendo il GF, poi escono giornali e cose e lui si arrabbia molto. Lo mettiamo in mezzo e mi devo sorbire avvocati e altre cose. Non mi piace questa cosa”, ha ribadito la madre di Nathan Falco.

Lo sfogo di Elisabetta Gregoraci

Ma lo sfogo di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Giulia Salemi non è terminato qui. Infatti, la 40enne le ha ricordato che in confessionale ha riferito agli autori la sua intenzione di non parlare di questa vicenda perché di mezzo c’è un’altra persona e non intende andare oltre. E se il Grande Fratello Vip ha rispettato tale condizione, l’influencer italo-persiana no.

“Non ho detto però che tu hai chiesto soldi, attenta alle parole. Senti, non ho detto che tu vuoi le cose pagate. Non ho parlato di queste robe. Non fare la santarellina perché tu sei arrivata e hai detto ‘io non ho nessun pregiudizio, ma potrei dire tante cose che mi hanno detto di te’”, ha affermato la conduttrice di Battiti Live.

In conclusione, la gieffina calabrese ha asserito: “Poi calcola che io non sto più con lui da 3 anni e non da 5, quando ci siamo viste e dici che sono stata snob. Io mi ricordo anche quando è arrivata una telefonata per alcune robe. Io conosco Flavio che si arrabbia molto, lui dice ‘non faccio io il GF non mi tirare in mezzo”.