Mercedesz Henger furiosa con Selvaggia Roma: spuntano audio compromettenti sul fidanzato Lucas (VIDEO)

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha intervistato Lucas Peracchi e Mercedesz Henger e quest’ultima si è scagliata contro Selvaggia Roma. La figlia di Eva ha ascoltato degli audio compromettenti che la concorrente del GF Vip ha mandato ad alcuni suoi amici su Lucas.

Nel dettaglio, pare che il ragazzo ci avesse provato con la Roma, approfittando dell’assenza della sua fidanzata per questioni lavorative. Il giovane, naturalmente, ha negato tutto e Barbara ha fatto un appello alla concorrente del reality show.

L’attacco di Mercedesz Henger contro Selvaggia Roma

Da un po’ gira voce che Selvaggia Roma abbia avuto un flirt con Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger. Ieri pomeriggio, l’influencer ha avuto modo di commentare quanto appreso nei giorni scorsi grazie a Biagio D’Anelli. Quest’ultimo le ha fatto ascoltare degli audio compromettenti intercorsi tra Selvaggia e un amico. In tali messaggi, la ragazza confidava al suo interlocutore che Lucas ci avesse provato con lei. Il giovane avrebbe tentato l’approccio con l’influencer approfittando dell’assenza della sua donna per impegni lavorativi.

La Henger ha ammesso di essere schifata da tutta questa situazione, specie perché la Roma sembrava gongolare molto sulla vicenda. Stando a quanto emerso, però, Mercedesz è sembrata molto più propensa a credere alla versione dei fatti del suo compagno rispetto a quella di Selvaggia. La protagonista ha anche insinuato che l’influencer sia solita provarci con i ragazzi fidanzati, pertanto, si è fatta una pessima reputazione. (Clicca qui per il video)

La versione di Lucas

Dopo aver appreso il punto di vista della donna, la conduttrice ha approfittato della presenza di Peracchi in studio e gli ha chiesto di raccontare la sua verità. Il giovane ha negato categoricamente di averci provato con la concorrente del GF Vip. A suo avviso, la Roma si è inventata tutto e l’ha sfidata a tirare fuori qualche messaggio o qualche vocale in cui lui lascia intendere di avere un interesse per lei. La D’Urso, allora, ne ha deciso di lanciare un appello.

Barbara ha esortato Selvaggia Roma ad intervenire appena possibile sulla vicenda per chiarire come stiano realmente le cose con il fidanzato di Mercedesz Henger. La donna ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini chiedendogli di mostrare alla ragazza quanto accaduto durante le prossime puntate del programma. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la vicenda.