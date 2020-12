GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo passano la notte nel Cucurio: ecco cosa è successo (VIDEO)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono andati nel Cucurio per trascorrere dei momenti insieme. Alfonso Signorini ha fortemente voluto che la showgirl rimanesse al GF Vip ancora per qualche giorno, in modo da chiarire definitivamente il suo rapporto con l’ex velino.

Ebbene, i due ieri sera si sono recati nella zona della casa a loro destinata ed hanno trascorso la notte lì. In tali ore hanno avuto modo di parlare molto e di confrontarsi in merito ai reciproci sentimenti. Vediamo tutti i dettagli.

Elisabetta e Pierpaolo si confidano nel Cucurio

I telespettatori del GF Vip erano in attesa di scoprire cosa avrebbero fatto Elisabetta e Pierpaolo nel Cucurio. In molti continuano a sperare che tra i due possa nascere la tanto agognata storia d’amore ma, a quanto pare, la verità è ben diversa. La Gregoraci, infatti, ha sempre posto dei paletti alquanto evidenti nei confronti del ragazzo che, con il tempo, hanno raffreddato fortemente i suoi bollenti spiriti. In queste ore di permanenza nel Cucurio i due hanno avuto l’opportunità di parlare di tutta l’esperienza vissuta.

La donna ha esordito ricordando quelli che sono stati i momenti più belli trascorsi in casa secondo il suo punto di vista. La protagonista ha detto dia ver apprezzato molto alcune serate a tema organizzate dai concorrenti. Tra di esse c0è la serata anni ’20, quella inerente il compleanno della contessa Patrizia De Blanck e anche quella di ieri sera. Pierpaolo si è trovato abbastanza d’accordo con lei.

Il risveglio dei due concorrenti del GF Vip

Successivamente, poi, la showgirl ha toccato tasti un po’ più dolenti. Nello specifico, approfittando dell’intimità venutasi a creare nel Cucurio della casa, Elisabetta ha parlato della storia mancata con Pierpaolo. La dama ha ammesso di essere molto felice del percorso portato avanti fino a questo momento. Poi ha aggiunto che ritiene il rapporto che si è creato con Pretelli davvero speciale. Il motivo per il quale è così unico risiede proprio nel fatto che non è stato consumato appieno. (Clicca qui per il video)

Pierpaolo ha ascoltato le sue parole, ma non è sembrato molto in linea con il suo pensiero, in quanto sono palesi a tutti i suoi sentimenti. Ad ogni modo, i due sono andati a dormire e questa mattina si sono riuniti per fare colazione. In tale occasione hanno fatto altre considerazioni. Elisabetta, ad esempio, si è chiesta come verrà disposta la sua uscita dalla casa.