La fidanzata di Francesco Oppini commenta la dichiarazione d’amore di Tommaso Zorzi: la foto fa scalpore

Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di apprendere, Tommaso Zorzi si è dichiarato a Francesco Oppini e la fidanzata di quest’ultimo ha deciso di intervenire. Cristina Tomasini, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram davvero esilarante.

La donna è apparsa alquanto divertita da tutta questa storia al punto da replicare con l’immagine di come potrebbe essere un ipotetico figlio tra i due ex compagni d’avventura. La foto in questione ha fatto il giro del web.

Il commento della fidanzata di Francesco

Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco, ha commentato la dichiarazione di Tommaso. Zorzi, infatti, durante una chiacchierata con Cristiano Malgioglio, ha rivelato di essersi innamorato del suo amico. Era da tempo che il giovane si era reso conto del suo sentimento e adesso ha avuto il coraggio di tirarlo fuori una volta per tutte. Ad ogni modo, questa sua ammissione ha sollevato un bel po’ di polveroni. Francesco, infatti, è stato esortato ad entrare in casa per confrontarsi con il suo ex coinquilino faccia a faccia.

Nel frattempo, però, anche la fidanzata del giovane ha deciso di intervenire. Cristina ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui è ritratto un ragazzino in formato cartone. L’avatar mostrato non sarebbe altro che una riproduzione di come potrebbe essere un ipotetico figlio di Oppini e Zorzi. Il soggetto in questione, infatti, ha i capelli castani e mossi, proprio come il figlio di Alba Parietti e ha dei grandi occhi scuri come l’influencer. (Continua dopo la foto)

La sofferenza di Tommaso

La protagonista di questo intervento, inoltre, ha soprannominato questo soggetto con il nome “zorpini”. Insomma, si tratta di un mix perfetto che ha fatto molto discutere sul web. Tale commento da parte della fidanzata di Francesco in merito alla dichiarazione di Tommaso è stato molto commentato sul web. Su Twitter, infatti, moltissimi utenti hanno condiviso questo scatto facendo dell’ironia sul gesto della protagonista. Nello specifico, c’è chi ha giudicato in modo positivo il voler sdrammatizzare da parte della donna.

Tuttavia, ci sono state anche delle persone che, invece, hanno commentato in modo un po’ negativo la mancanza di tatto della dama. Tommaso, infatti, pare stia molto soffrendo a causa del sentimento non ricambiato, per tale motivo, l’intervento di Cristina è stato reputato fuori luogo. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà l’influencer.