GF Vip, Alfonso Signorini s’infuria con Patrizia De Blanck in puntata: “È pazza, vuole condurre lei?”

Nel corso della puntata del 7 dicembre del GF Vip, Alfonso Signorini ho avuto un alterco con la contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima è intervenuta per commentare alcune uscite infelici di Stefania Orlando.

L’ex gieffina ha perso letteralmente il controllo, si è alzata in piedi ed ha dato luogo ad un vero e proprio show. Questo suo comportamento, però, non è stato affatto gradito dal padrone di casa e neppure dai telespettatori. Vediamo cosa è successo.

La sfuriata di Patrizia De Blanck

Dopo essere stata eliminata dal GF Vip, la contessa ha avuto modo di apprendere alcuni comportamenti poco garbati assunti da Stefania Orlando. Per tale motivo, durante la messa in onda, la donna ha colto la palla al balzo per sbottare contro la sua ex compagna d’avventura. Patrizia De Blanck ha perso il controllo al punto che è stato costretto ad intervenire Alfonso Signorini. La protagonista si è alzata in piedi ed ha cominciato a sbraitare contro il monitor che inquadrava Stefania.

Patrizia non ha fatto altro che gridarle contro dandole della falsa e della bugiarda. La Orlando, dal canto suo, sì e difesa smentendo le accuse della sua interlocutrice. Quest’ultima, però, non si è placata e, nonostante le esortazioni del conduttore a interrompere il suo comportamento fuori dalle righe, ha continuato a sbraitare. Ad un certo punto, dunque, il direttore di Chi non ha più resistito ed è intervenuto duramente. (Continua dopo il video)

L’intervento di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha esortato Patrizia De Blanck ad accumularsi. Non riuscendo nel suo intento, però, il presentatore si è alterato ed ha dato alla sua interlocutrice della pazza. Successivamente le ha chiesto se avesse voglia lei di condurre al suo posto. Dopo lo sfogo del conduttore, la contessa è tornata a sedere e non ha proferito più parola. Nel frattempo, anche sul web l’episodio è divenuto virale. Sia su Twitter sia su Instagram, infatti, molti utenti hanno attaccato pesantemente la nobildonna accusandola di essere davvero scurrile e inopportuna.

Ancora una volta, dunque, secondo il punto di vista di molti telespettatori, la donna avrebbe dato dimostrazione della sua scostumatezza e arroganza. In ogni caso, dopo lo screzio, Patrizia è intervenuta nuovamente per chiedere a Signorini per quale ragione si comportasse in questo modo così brusco nei suoi riguardi. Il presentatore si è limitato a dire di respingerla per mantenere le distanze di sicurezza.