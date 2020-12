GF Vip, Elisabetta Gregoraci bacia in diretta Pierpaolo Pretelli: “Lo devo ammettere in nostro unico bacio” (VIDEO)

Elisabetta e Pierpaolo in Cucurio

Dopo averlo annunciato venerdì scorso, Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5 nella serata di lunedì. La soubrette calabrese aveva già reso nota la sua intenzione di lasciare il reality show di Canale 5 ma, di fronte a una richiesta del conduttore Alfonso Signorini, la 40enne ha deciso di rimanere in casa per altri sue giorni.

E proprio in questo arco di tempo l’ex moglie di Flavio Briatore ha trascorso delle ore in Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Prima di salutare tutti i suoi compagni d’avventura e soprattutto l’ex Velino di Striscia la Notizia, la donna ha fatto qualcosa di inaspettato.

I baci tra la soubrette calabrese e l’ex Velino di Striscia la Notizia

Prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci di precipitarsi in mistery room per ricevere un’ultima sorpresa. In pratica le hanno mostrato la foto del primo bacio con Pierpaolo Pretelli in piscina durante una prova ricompensa. A quel punto la soubrette calabrese ha firmato lo scatto con tanto di dedica: “Ciao Pierpa. Questa foto la trovo bellissima. Questo è stato il nostro unico bacio ma devo ammettere che siamo davvero belli. La tua amica speciale, Elisabetta”.

A dire il vero non è l’unico che si sono scambiati in questa avventura televisiva. Ce ne era stato un altro in puntata qualche settimana e poi l’ultimo, proprio lunedì sera su richiesta del direttore del settimanale Chi. Infatti, quest’ultimo ha espressamente chiesto la 40enne di dare un bel bacio all’ex Velino di Striscia la Notizia e lei inaspettatamente lo ha fatto davanti a milioni di telespettatori. Subito dopo ha salutato il gruppo e lasciato l’appartamento più spiato d’Italia. (Continua dopo il video)

Il motivo dell’addio di Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5

Prima di lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip 5, su richiesta del conduttore Elisabetta Gregoraci ha trascorso delle ore in Cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli. Ma per quale motivo la soubrette calabrese ha abbandonato il gioco? A svelato è stata lei stessa durante una conversazione con Alfonso Signorini.

“Al Grande Fratello Vip ho vissuto giorni bellissimi. È un’esperienza che mi ha cambiata e fortificata ma mio figlio Nathan ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Per questo motivo ho deciso che la mia avventura si interrompe qua”, ha detto la 40enne.