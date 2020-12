GF Vip, Maria Teresa furiosa con tutti dopo la puntata: brutto gesto dai coinquilini (VIDEO)

Maria Teresa Ruta ha avuto uno sfogo dopo la puntata del GF Vip in cui si è scagliata contro tutti i coinquilini. La donna ha avuto un momento di cedimento in cui è scoppiata in lacrime e non ha risparmiato nessuno.

Tutto è cominciato subito dopo che Alfonso Signorini ha interrotto il collegamento con la casa al termine della puntata. La Ruta ha notato un comportamento un po’ scorretto da parte dei suoi compagni d’avventura. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Maria Teresa dopo la puntata del GF Vip

Subito dopo la diretta del GF Vip, Maria Teresa Ruta è divenuta una furia ed ha preso di mira tutti i coinquilini. La donna stava lavando i piatti e le cose sporche nel lavandino della cucina quando, improvvisamente, ha cominciato a piangere. Andrea Zelletta, allora, si è avvicinato a lei per chiederle cosa fosse successo. Lei, in un primo momento, ha provato a distogliere l’attenzione dicendo che andasse tutto bene. In seguito, però, non è riuscita a mentire ed ha confessato tutto.

La dama non ha gradito il fatto che, dopo la puntata, tutti avessero creato dei gruppetti per chiacchierare e confrontarsi in merito a quanto accaduto senza invitarla. Inoltre, tutti si sono resi conto del fatto che lei fosse l’unica a sgombrare la cucina e nessuno si è degnato di intervenire per darle una mano. Insomma, un gesto davvero poco carino che la showgirl ha fatto fatica a digerire. (Clicca qui per il video)

La reazione dei coinquilini

Zelletta, dal canto suo, ha provato a confortare la sua compagna d’avventura, ma lei non ne ha voluto sapere. Notando il clima parecchio teso, allora, anche Rosalinda è intervenuta per chiedere cosa stesse accadendo. La Cannavò ha esortato la donna a smettere di lavare per andarsi a riposare. A quel punto, allora, la showgirl ha gettato tutto nel lavello ed è andata via sbraitando.

Gli altri inquilini della casa del GF Vip hanno provato a fermare Maria Teresa per chiarire la situazione, ma lei non ne ha voluto parlare. Solo dopo un bel po’ di tempo, la protagonista ha tirato fuori tutto ed ha accusato i coinquilini di escluderla. Negli ultimi giorni, la donna ha notato un certo allontanamento da parte di tutti e non ne comprende il motivo, dato che è sempre stata gentile e garbata. I compagni le hanno detto che si stesse sbagliando, ma lei ha continuato ad essere convinta delle sue idee.