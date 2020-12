Uomini e Donne: Gemma e Maurizio hanno fatto l’amore, Gianluca lascia il trono, Roberta si concede a Riccardo

Trono over: Gemma Galgani e Maurizio hanno fatto l’amore

Sabato pomeriggio presso lo studio 6 dell’Elios in Roma si sono riuniti i protagonisti del Trono classico e over per registrare i nuovi appuntamenti di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate dal portale Il Vicolo delle News, nel dating show di Maria De Filippi è accaduto di tutto e di più. In primis diamo venuti a conoscenza che Gemma Galgani si è concessa al suo cavaliere.

Ebbene sì la dama torinese che nelle settimane è apparsa cotta della persona che stava frequentando, ha fatto l’amore con Maurizio. Ovviamente a dirlo sono stati i diretti interessati lasciando a bocca aperta tutti i presenti, in particolare la sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Riccardo e Roberta in intimità, poi la Di Padua lo molla

Ma le anticipazioni della nuova registrazione non sono terminate qui. Infatti stando a quanto riportato dal portale web Il Vicolo delle News, anche un’altra coppia del parterre senior è finita a letto. Stiamo parlando di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano la quale ha riconsegnato l’anello di fidanzamento attraverso un pacco spedito direttamente alla redazione di U&D.

Stando agli spoiler, il personal trainer pugliese è la dama sono finiti a letto insieme però entrambi non hanno specificato se hanno consumato o no. In trasmissione, Maria De Filippi ha comunicato al cavaliere che c’era una nuova spasimante per lui. Riccardo ha deciso di farla scendere mentre Roberta si è arrabbiata e, dirigendosi alla sua postazione ha detto che tra lei e il Guarnieri è finita per sempre.

Gianluca De Matteis lascia il trono

Durante la registrazione di Uomini e Donne effettuata sabato 12 dicembre 2020 si è parlato anche dei tre tronisti. Le anticipazioni concesse da Il Vicolo delle News svelano che uno di essi ha deciso di abbandonare il Trono. Stiamo parlando di Gianluca De Matteis che ha detto di essere inadatto a tale contesto televisivo.

Il ragazzo è scoppiato a piangere più volte al punto di non riuscire nemmeno a parlare. Maria De Filippi è apparsa molto dispiaciuta per la decisione del ragazzo, ma a quanto pare al momento non è ancora pronto per una relazione sentimentale. Alla fine ha abbracciato tutti tranne la padrona di casa che non aveva la mascherina e perché glielo hanno vietato.