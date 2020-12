Francesca Cipriani in ospedale dopo un altro intervento di chirurgia estetica: ecco cosa si è fatta stavolta (VIDEO)

Francesca Cipriani fa un annuncio su Instagram

Ebbene sì, la giunonica Francesca Cipriani è finita ancora una volta dal chirurgo estetico per rifarsi qualcosa. La co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e viceversa in vista del Santo Natale si è regalata un altro ritocchino ma stavolta non si è fatta modificare una parte specifica del corpo, ma tutto.

In che senso? In pratica l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi di recente si è infatti sottoposta ad un trattamento che si chiama needling che, stando alle dichiarazioni della a essa soubrette, una cosa del genere lo avrebbe fatto anche Kim Kardashian. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Francesca Cipriani in clinica per sottoporsi al needling

Attraverso delle Stories su Instagram, Francesca Cipriani ai suoi follower ha detto che come regalino di Natale si sta recando in clinica per regalarsi con qualcosa di molto di bello: un ritocchino. Si tratta di un needling corporeo, ovvero quello che Kim Kardashian ha effettuato su sé stessa, è un trattamento stupendo per diventare più bella.

“Poi farò un po’ di liposuzione qui, ossia le braccia ed infine la pancia. A Natale ognuno si regala quello che più gli piace ed io mi regalo questo”, ha affermato l’ex gieffina ed opinionista di Barbara D’Urso. Ma in cosa consiste questa tecnica? È pericolosa? (Continua dopo il video)

Cos’è il needling? La spiegazione e la reazione degli utenti web

Per chi non lo sapesse, il needling, la tecnica a cui si è sottoposta Francesca Cipriani, è un trattamento di bellezza che serve a stimolare la pelle in profondità grazie ad una proceduta microchirurgica. In poche parole consiste in un rullo a cui sono attaccati degli aghi molto piccoli che oltrepassano la pelle per stimolare il collagene.

Di conseguenza, dopo le feste natalizie vedremo la giunonica soubrette abruzzese sul piccolo schermo più giovane e più magra. Ovviamente la comunicazione dell’ex gieffina su Instagram ha scatenato una serie di reazioni da parte del popolo del web. In molti l’hanno criticata aspramente dicendo che la chirurgia non è uno scherzo e che si può anche rischiare la vita. Mentre i suoi follower l’hanno incoraggiata andare avanti e credere sempre in sé stessa.