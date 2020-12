Ecco che cosa è accaduto nella puntata del pomeridiano che andrà in onda sabato 19 dicembre 2020. Il regolamento è sensibilmente cambiato.

Amici 20, anticipazioni: Maria De Filippi introduce una novità nel regolamento

Soltanto qualche giorno fa Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista a il Corriere della Sera e ha ammesso che per ogni suo programma si prende la libertà di cambiare ciò che la annoia. Questo è accaduto con Uomini e Donne e accade principalmente con Amici. Nella ventesima edizione del talent sono cambiate molte cose. I ragazzi da subito devono vivere in una casa tutti insieme per rimanere isolati e protetti dal Covid, non c’è più la sfida a squadre nel pomeridiano, ogni professore ha i suoi allievi.

Ma la conduttrice ha già portato una modifica al nuovo regolamento. Nella registrazione della nuova puntata del pomeridiano è stata presentata la nuova regola: tutti i professori hanno la possibilità di giustificare i propri allievi. Questo significa che possono rimandare le sfide a quando il ragazzo sarà più pronto. Questo è quello che è accaduto ad Arisa e Arianna. L’insegnante ha detto che Arianna non era pronta per la sfida e che l’avrebbe rimandata, anche se la concorrente l’ha sostenuta comunque.

Le anticipazioni: ecco che cosa è successo nella puntata del pomeridiano

La puntata che andrà in onda sabato 19 dicembre è stata registrata il mercoledì precedente e dal web siamo già in grado di sapere che cosa è successo. Infatti, la pagina Facebook Amici News ha detto che in questa puntata nessuno è stato eliminato.

Samuele ha stupito ancora con una sua coreografia e con un’improvvisazione in tema natalizio. Tommaso ha riavuto la maglia ma Alessandro Celentano gli ha dato 4. Martina, Riccardo e Giulia hanno riconfermato il loro posto nella scuola. Maria De Filippi a fine registrazione ha messo Giulia al centro del palco con Sebastian che le ballava attorno. Confermate tutte le maglie dei cantanti anche se Raffaele è stato accusato di non avere una personalità precisa. Evandro ha ottenuto l’appoggio del produttore Federico Nardelli che produrrà il suo nuovo inedito.

Rosa, Riccardo e Arianna sono finiti in sfida per il provvedimento disciplinare per mancanza di pulizia nella casa. Rosa ha vinto, le altre due sfide non sono state fatte. Arianna ha sostenuto, però, anche la sfida voluta da Anna Pettinelli e l’ha vinta. Anche Aka7even ha vinto la sua sfida ed è piaciuto a tutti anche senza le sue barre e l’autotune.