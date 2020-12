Filippo Nardi, la ex Veronica Graf sgancia una bomba: “Mi ha costretta ad abortire, mi ha rovinato la vita”

L’ex fidanzata di Filippo Nardi, Veronica Graf, ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha sganciato una bomba molto interessante sul suo ex. La donna ha dichiarato di avere avuto un rapporto con lui nel 2019 e di essere rimasta incinta.

Essendosi trattato di un “errore”, però, il conte l’avrebbe costretta ad abortire. A distanza di qualche anno, l’astio della donna nei confronti del gieffino è sempre più forte. Per tale ragione ha deciso di raccontare tutta la verità.

Il racconto inaspettato di Veronica Graf contro Filippo

Veronica Graf ha parlato davvero molto male di Filippo Nardi. La donna ha ammesso di aver conosciuto il concorrente del reality show nel 2018. I due si conobbero a Milano Marittima dove Filippo lavorava come dj. La sera del loro primo incontro, lui le chiese il numero di telefono e cominciarono a sentirsi. La protagonista dell’intervista ha dichiarato di non essersi concessa subito al conte. A distanza di un anno, infatti, i due cominciano a frequentarsi un po’ più seriamente.

Nell’agosto del 2019 Filippo e Veronica avrebbero avuto una relazione. Durante una serata trascorsa allegramente insieme, i due si sarebbero allontanati per raggiungere l’albergo e passare dei momenti in intimità. L’impeto della passione, però, è stato più forte al punto da spingere i due ad appartarsi in una pineta. In tale occasione venne consumato un rapporto intimo a seguito del quale lei scopri di aspettare un figlio. Una volta rivelata la verità a Filippo, però, quest’ultimo le disse di abortire.

Il dramma dell’ex di Nardi

Veronica Graf ha dichiarato di non essersi accorta immediatamente di quanto accaduto, specie perché credeva che Filippo Nardi sarebbe stato particolarmente attento. Ad ogni modo, una volta presentatosi il “problema”, la donna decise di seguire la volontà del suo ex procedendo con l’aborto. Nel giorno 27 settembre del 2019, infatti, la Graf si recò a Palma de Mallorca con una sua amica per poter interrompere la gravidanza.

Ad oggi, però, Veronica si sente profondamente pentita. Se potesse tornare indietro, prenderebbe una scelta completamente differente. All’epoca, però, non sentiva di essere in grado di poter crescere un figlio da sola, per questo decise di optare per la scelta più “comoda”. A causa di tutto quello che ha vissuto con il concorrente del GF Vip, però, la vita sentimentale di Veronica è fortemente compromessa. La donna ha messo di non riuscire più a fidarsi degli uomini e di reputare la sua esistenza drasticamente compromessa. Ecco chi è Veronica Graf.