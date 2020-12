GF Vip, trovato farmaco per l’anoressia in casa, Rosalinda e Dayane spiazzate: “Ora che faccio?” (VIDEO)

Nel corso di un normale controllo della lista della spesa nella casa del GF Vip, Rosalinda e Dayane hanno rilevato la presenza di un farmaco per l’anoressia. Specie la Cannavò è rimasta senza parole dinanzi tale scoperta, pertanto, si è confidata con la sua amica.

Le due donne si sono confrontate nella camera da letto, in disparte da tutti gli altri concorrenti della casa. Nel corso del dibattito, però, le protagoniste hanno prestato molta attenzione a non fare nomi e a non lasciarsi andare a confessioni di troppo.

Il farmaco per l’anoressia presente al GF Vip

Al GF Vip, Rosalinda e Dayane stavano leggendo la lista della spesa quando, improvvisamente, la Cannavò ha trovato nell’elenco un farmaco che favorisce l’anoressia. L’attrice, purtroppo, conosce molto bene quel medicinale, in quanto lo ha assunto nei periodi più bui della sua vita. Proprio quel prodotto, utilizzato per favorire il dimagrimento, l’ha “aiutata” a perdere moltissimo peso, fino a condurla verso il baratro. Per tale motivo, nel momento in cui la protagonista si è resa conto della cosa, non ha potuto fare a meno di rimanere scioccata.

A tal proposito, la Cannavò si è subito sfogata con la sua migliore amica e le ha fatto presente tutte le sue conoscenze in materia. In un primo momento, la Mello non è riuscita a credere che qualcuno in casa stesse tentando di dare luogo ad un dimagrimento così estremo. Ad ogni modo, le due hanno parlato estremamente a bassa voce per non farsi ascoltare dagli altri coinquilini. (Continua dopo il video)

La reazione di Dayane e Rosalinda e del web

Rosalinda, dal canto suo, visibilmente preoccupata e agitata, ha confessato di non sapere come comportarsi. Entrambe le protagoniste sono state molto attente nel cercare di non lasciarsi sfuggire alcun nome. La clip in questione è stata immortalata dagli utenti di Twitter, i quali hanno cominciato a chiedersi quale protagonista della casa del GF Vip facesse uso di farmaci per l’anoressia.

Molti spettatori hanno commentato la cosa dicendo che sia assurdo che simili farmaci circolino in casa in quanto sono parecchio pericolosi. La produzione, dunque, dovrebbe impedire tale diffusione. Per il momento, non è trapelato né il nome del farmaco né del concorrente che ne fa uso. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno delle novità in merito alla vicenda.