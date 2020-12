GF Vip, Samantha De Grenet furiosa con Stefania Orlando: “Non mi ha invitata al suo matrimonio”

Samantha De Grenet arrabbiata con Stefania Orlando: il motivo

Da circa una settimana Samantha De Grenet è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5. Insieme alla soubrette nella casa più spiata d’Italia sono entrati anche Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Dopo l’ingresso dell’ex di Leonardo Pieraccioni, nell’appartamento di Cinecittà è esploso il caso del matrimonio di Stefania Orlando, anch’essa inquilina del reality show di Canale 5.

Qualche ora fa infatti, la De Grenet si è confrontata a lungo con l’ex conduttrice Rai, colpevole di non averla invitata alle sue nozze con Simone Gianlorenzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

Il tweet ironico di Fiordaliso sulle nozze di Stefania

Nel frattempo, sui vari social network è diventato virale il tweet della cantante Fiordaliso. Quest’ultima, infatti, con l’ironia che la contraddistingue ha voluto condividere con tutti coloro che la seguono uno scatto che risale qualche anno fa di lei invitata al matrimonio di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi.

“Io c’ero”, ha scritto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aggiungendo una serie di emoticon che sorridono. Ovviamente l’iniziativa della nota professionista ha ottenuto migliaia di likes e commenti ironici. Per caso si tratta di una frecciatina velenosa nei confronti della nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5? Alfonso Signorini glielo mostrerà durante la prossima diretta? (Continua dopo il post)

Samantha De Grenet non invitata al matrimonio di Stefania Orlando

Il matrimonio tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi è stato celebrato lo scorso 1 luglio 2019 sulla spiaggia di Maccarese. In quell’occasione erano presenti molti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e anche suoi ex colleghi. Tra questi anche le ex concorrenti del Grande Fratello Vip Adriana Volpe e Matilde Brandi, ma anche la giornalista è conduttrice di Uno Mattina in Famiglia Monica Setta.

Passando per la ballerina Angela Melillo ma pure l’attrice Patrizia Pellegrino, Antonella Elia, Manila Nazzaro, Fanny Cadeo, Rita Dalla Chiesa, Milena Miconi. C’erano quasi tutte tranne Samantha De Grenet. E proprio quest’ultima per tale ragione ha il dente avvelenato con la collega. Riusciranno a risolvere le loro divergenze all’interno della casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere.