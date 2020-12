Uomini e Donne, cambio di programma per la pausa natalizia: ecco quando non va in onda

In questi giorni si è molto parlato della consueta pausa natalizia a cui è soggetto il programma Uomini e Donne. Fino a prima della messa in onda della puntata di venerdì 18 dicembre, infatti, si pensava che il programma si sarebbe interrotto a partire proprio dalla puntata in questione.

A quanto pare, però, c’è stato un cambio di programma. Nel corso della puntata odierna del talk show di Maria De Filippi, infatti, in sovraimpressione è apparso un annuncio che ha spiazzato i fan: la pausa slitterà di due giorni. Scopriamo tutti i dettagli.

Cambio pausa natalizia a Uomini e Donne: i presunti motivi

La pausa natalizia di Uomini e Donne non partirà da lunedì 21 dicembre. Gli autori del programma, infatti, hanno deciso straordinariamente di allungare la messa in onda della trasmissione per due puntate. Gli appuntamenti con il talk show pomeridiano, dunque, proseguiranno anche il 21 e il 22 dicembre. Tale scelta, probabilmente, è nata in seguito alla necessità di non lasciare i telespettatori con il fiato sospeso per troppo tempo. Nella puntata di oggi, 18 dicembre, è andata in onda la prima parte della registrazione effettuata il 12 del mese in corso.

Nello specifico, si tratta di quella in cui Gemma e Maurizio hanno annunciato di aver fatto l’amore. Per non lasciare i fan con troppi punti in sospeso, dunque, la De Filippi ha preferito proseguire con le avventure del trono classico e over anche lunedì e martedì prossimo, in modo da mostrare tutto il contenuto della registrazione in questione. Si tratta di una decisione repentina, sta di fatto che le guide tv si sono adattate alle novità solo in queste ore.

Quando tornerà il talk show

A quanto pare, dunque, Uomini e Donne darà luogo alla pausa natalizia a partire da mercoledì 23 dicembre. In tale giorno, infatti, la programmazione Mediaset ha annunciato che andrà in onda il film di Natale chiamato “Seguendo una stella”. Esso occuperà l’esatta fascia oraria del talk show pomeridiano. In merito al ritorno del programma di Maria De Filippi, invece, ci sono ancora delle incertezze.

Al momento, infatti, non è chiaro se il programma tornerà su Canale 5 subito dopo l’epifania, quindi giovedì 7 gennaio 2021, oppure se slitterà direttamente a lunedì 11 gennaio. In questi giorni, inoltre, dovrebbe essere registrata una nuova puntata del programma. Per questo motivo, è molto probabile che, anche durante la pausa natalizia, ci saranno delle interessanti anticipazioni di cui parlare.