Oroscopo 20 dicembre 2020: grande momento per Bilancia e Vergine, Cancro nervosi

L’Oroscopo del 20 dicembre pone i Bilancia al primo posto, finalmente stanno per arrivare delle novità. Anche i Vergine e gli Scorpione stanno vivendo un periodo abbastanza roseo. Tensioni e agitazioni, invece, per Cancro e Capricorno.

Oroscopo primi sei segni

1 Bilancia. Momento di rivalsa e rivincita per voi. A partire da oggi potrete scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Non abbiate paura di osare e, soprattutto, di esporvi. I sacrifici vi saranno ricompensati. In amore ci soni ottime opportunità di fare passi in avanti, anche parecchio importanti.

2 Vergine. Splendido momento per quanto riguarda i nati sotto questo segno. La giornata comincerà in modo molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. In questi giorni potrebbero arrivare delle sorprese anche dal punto di vista professionale. Chi ha sudato per raggiungere dei risultati verrà ricompensato.

3 Scorpione. Momento molto positivo per voi. In questo periodo sono favoriti i nuovi incontri e il consolidamento di relazioni di vecchia data. Anche in campo professionale vi sentite abbastanza appagati. Cercate di essere più fiduciosi nel prossimo e di abbassare qualche barriera.

4 Sagittario. Oggi siete particolarmente affettuosi con le persone che amate. Cercate solamente di non essere troppo smielati. L’Oroscopo del 20 dicembre vi annuncia che state per attraversare un periodo di novità per quanto riguarda il lavoro. Non fatevi trovare impreparati.

5 Gemelli. Periodo alquanto positivo per i nati sotto questo segno. In amore vi sentite appagati, mentre dal punto di vista professionale ci sarà un ingresso di denaro. Cercate, però, di non approfittare della situazione favorevole rendendo vano tutto l’impegno fatto per raggiungere certi risultati.

6 Ariete. La giornata odierna si prospetta alquanto movimentata. Oggi siete impazienti e non avete voglia di attendere. Sarete portati ad essere estremamente risoluti e a risolvere tutto e subito. Cercate di non adoperare la stessa tecnica se dovete prendere decisioni importanti. In amore è un periodo positivo.

Previsioni 20 dicembre ultime sei posizioni

7 Pesci. Momento particolare per i Pesci. A partire da oggi tornerete a vivere un momento un po’ turbolento per quanto riguarda il collegamento tra mente e cuore. Dovete cercare di trovare un equilibrio tra queste due sfere. Solo riuscendo a bilanciare adeguatamente i due opposti potrete costruire qualcosa di interessante.

8 Acquario. Periodo alquanto ibrido per i nati sotto questo segno. Questa può essere definita la fase dell’attesa. State aspettando una persona, un lavoro, una risposta. Cercate di non perdere la pazienza perché nel prossimo anno vi attendono delle interessanti novità. Siate fiduciosi.

9 Toro. Se avete avuto delle discussioni di recente, questo è il momento di appianare i dissapori. In questo periodo sono favoriti i confronti e le risoluzioni dei conflitti. Anche dal punto di vista professionale vi accingete a vivere un momento molto dinamico, Non bisogna battere la fiacca.

10 Leone. L’Oroscopo del 20 dicembre esorta i nati sotto questo segno a prestare un po’ di attenzione in più all’amore. Nell’ultimo periodo avete un po’ messo da parte i sentimenti e questo potrebbe avervi condotto verso delle discussioni. Dal punto di vista lavorativo, invece, sono in arrivo dei successi.

11 Capricorno. Periodo un po’ delicato per i nati sotto questo segno. Vi sentite troppo emotivi e tendenti a dare importanza al giudizio altrui. Allo stesso tempo, però, sarete pervasi da una voglia di indipendenza, che potrebbe portarvi ad avere delle discussioni con il partner.

12 Cancro. Possibili discussioni in arrivo. La giornata si prospetta un po’ agitata, pertanto, cercate di mantenere la calma e di lasciarvi scivolare le cose addosso. Dal punto di vista professionale, invece, non ci sono grossi cambiamenti all’orizzonte. Chi ha cominciato un nuovo progetto potrebbe assistere a dei rallentamenti.