Lory Del Santo svela quante volte a settimana fa l’amore col fidanzato 28enne Marco Cucolo

Lory Del Santo ospite a Un Giorno da Pecora su Radio 1 Rai

Da quel che anno Lory Del Santo è un’opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso, ma anche di Mattino 5, il contenitore condotto da Federica Panicucci. Un paio d’anni fa l’ex protagonista di Drive In ha subìto un grave lutto, la morte del terzogenito Loren.

A starle accanto c’era e c’è ancora il giovane fidanzato Marco Cucolo, con cui ha una relazione sentimentale da qualche anno. Nonostante i due hanno una è sostanziosa differenza d’età si amano molto mettendo o a tacere le malelingue. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato la donna ad una rinomata trasmissione radiofonica della Rai.

Il numero di volte che la soubrette fa l’amore col compagno Marco

Di recente però, Lory Del Santo è finita al centro dell’attenzione mediatica per una dichiarazione fatta ad una nota trasmissione radiofonica. “Il sesso col mio fidanzato di 28 anni? Si, facciamo l’amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso”, ha confessato l’opinionista di Barbara D’Urso intervenuta telefonicamente a Radio 1 Rai nel format Un Giorno da Pecora.

Ma le rivelazioni della 62enne che l’anno scorso dopo il lutto si è rifugiata al Grande Fratello Vip, ha detto anche: “Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”.

La storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Ebbene sì, Lory Del Santo è legata sentimentalmente da ben sette anni a Marco Cucolo. Quest’ultimo è un modello e imprenditore partenopeo nato 28 anni fa. La sua dolce metà è un anno più piccolo di Devin, il figlio della soubrette che vive negli Stati Uniti. Mentre gli altri due figli, Connor e Loren, purtroppo sono venuti a mancare.

Il secondo si è tolto la vita un paio d’anni fa e la madre ha ricevuto un grande sostegno da parte del giovane compagno. I due appaiono spesso sul piccolo schermo, nel salotto di Barbara D’Urso, e nel 2016 hanno partecipato come coppia a Pechino Express, il reality show di Rai Due che all’epoca era condotto da Costantino Della Gherardesca. Da quel momento in poi la 62enne e il fidanzato non si dono più lasciati.