Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 21 dicembre: Riccardo a letto con Roberta, Gianluca molla il trono

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Riparte la programmazione settimanale di Uomini e Donne. Penultimo giorno di messa in onda per il dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Per quale ragione? Dal prossimo mercoledì, infatti, il la storica trasmissione andrà in pausa per due settimane per via delle feste natalizie.

Nel frattempo, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà modo, dopo la soap opera iberica Una Vita, di vedersi un altro appuntamento, il primo settimanale e del mese. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutti gli spoiler dettagliati concesse dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Roberta e Riccardo in intimità, poi lei lo molla

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che si parlerà anche di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due protagonisti del Trono over riveleranno in studio, con lo stupore di tutti, di aver avuto dei momenti di grande intimità. In pratica, la dama lo ha cercato in settimana pur avendo detto che con il personal trainer pugliese aveva chiuso e alla fine sono finiti in camera da letto insieme.

In trasmissione, però, la padrona di casa Maria De Filippi quando annuncerà che c’è una ragazza che è venuta per conoscerlo e lui accetterà. A quel punto Roberta si arrabbierà tantissimo, di conseguenza si alzerà dalla sedia e se ne andrà al suo posto affermando anche stavolta che tra loro due è veramente finita.

Trono classico: Gianluca De Matteis lascia il trono senza fare la sua scelta

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che inaspettatamente Gianluca De Matteis deciderà di lasciare al trono. In poche parole, il tronista non essendo riuscito a costruire un rapporto duraturo con le sue spasimanti e sentendosi inadatto al contesto, ha ritenuto opportuno tirarsi indietro. In puntata piangerà moltissimo al punto di non riuscire a parlare. A quel punto interverrà la padrona di casa Maria De Filippi che si dirà molto dispiaciuta.

Tuttavia, la padrona di casa intuirà che le cose non possono avvenire a comando, forse il ragazzo non è ancora pronto per una relazione sentimentale stabile. Quindi, il De Matteis abbraccerà tutti tranne Queen Mary che non è munita di mascherina, dicendo che purtroppo glielo hanno vietato per dare il buon esempio al pubblico a casa.