Selvaggia Roma incontra il padre a Live – Non è la D’Urso: la ragazza non ha detto tutta la verità

L’ex gieffina ha avuto un incontro molto particolare con il padre nel programma di Barbara D’Urso. Le cose pare non siano proprio come le ha raccontate lei al Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo.

Selvaggia Roma e il rapporto con il padre: le parole al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, prima di comunicare dell’eliminazione di Selvaggia Roma, qualche settimana fa al Grande Fratello Vip, ha raccontato un po’ la sua storia. Selvaggia, che in realtà si chiama Sabrina, ha il padre tunisino e pare che la famiglia abbia avuto problemi economici. Non solo, ma lei ha anche raccontato in lacrime che il papà l’ha abbandonata all’età di 15. L’uomo le avrebbe detto che non era più sua figlia.

Dopo queste dichiarazioni l’ex fidanzato Francesco Chiofalo era intervenuto a Live – Non è la D’Urso per smentire Selvaggia e dire che lui ha visto il padre più volte e non è assolutamente vero che lui l’ha abbandonata. Anzi, è un uomo gentile e interessato alla vita della figlia. Secondo lui Selvaggia ha voluto dire quelle cose per impietosire il pubblico approfittando del fatto che lui fosse in Tunisia.

Nell’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso Selvaggia ha avuto modo di incontrare il padre faccia a faccia e effettivamente è emersa un’altra verità rispetto a quella che aveva raccontato lei al Grande Fratello Vip. Ecco di che cosa si tratta.

Selvaggia incontra il padre: qual è la verità?

Selvaggia in un primo momento, davanti alla conduttrice, ha replicato alle parole di Francesco Chiofalo dicendo che vuole soltanto apparire in tv. Lei da quando ha 15 anni si è sentita abbandonata dal padre, lei non c’è stato per lei in momenti importanti e quindi ne ha sofferto molto. Dopo questa piccola premessa, Selvaggia ha incontrato il padre faccia a faccia nel famoso ascensore di Live – Non è la D’Urso.

Il padre era davvero stupito dalle parole della figlia: “Abbandonata? Non è assolutamente vero” ha detto da subito. Selvaggia gli ha, però, ricordato che da quando ha 15 anni sono solo litigate al telefono. Qui il padre ha fatto notare che se litigano al telefono vuol dire che non c’è stato nessun abbandono. Insomma, l’uomo ha detto di cercare sempre la figlia sia telefonicamente che di persona ma di ricevere soltanto rifiuti da lei o, addirittura, non risponde alle chiamate. La verità, quindi, è sensibilmente diversa da quella raccontata al GF Vip, non pensate?