GF Vip: dopo la puntata scatta la lite tra Rosalinda Cannavò, Sonia Lorenzini e Dayane Mello

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Anche la nuova entrata Sonia Lorenzini ha avuto qualcosa da dire all’attrice.

GF Vip: tensione in Casa tra Rosalinda, Dayane e Sonia

La scorsa settimana Sonia Lorenzini è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e ha ricevuto immediatamente le attenzioni di Dayane Mello. Quest’ultima, stanca delle persone che hanno condiviso con lei l’avventura in questi tre mesi, vuole aprirsi ai nuovi arrivati, ma per farlo sta trascurando Rosalinda Cannavò.

Tra Dayane e Rosalinda c’è un’amicizia molto forte che a tratti sembra qualcosa di più. Le due ragazze si appartano per baciarsi, usano parole d’amore e hanno reazioni di forte gelosia l’una per l’altra. Per questo motivo, la vicinanza di Dayane a Sonia ha fatto scattare la rabbia di Rosalinda e negli ultimi giorni ci sono stati diversi scontri. L’atmosfera non si è rasserenata. Anzi, dopo la puntata di lunedì 21 dicembre è scoppiata un’altra lite.

Scoppia la lite tra Rosalinda, Dayane e Sonia

Nella puntata in diretta di lunedì 21 dicembre Rosalinda Cannavò ha nominato Sonia Lorenzini. Questo era comprensibile vista la reazione di gelosia che aveva avuto qualche giorno fa per la vicinanza dell’ex tronista a Dayane. Ma Sonia proprio non ha accettato questa mossa e dopo la puntata ha espresso tutta la sua delusione a Rosalinda: “Ieri ti ho aiutato tanto e tu oggi fai così, sei una grande furba“. L’attrice ha spiegato di essere andata ad esclusione non per gelosia ma Sonia se ne è andata davvero innervosita.

Non è finita qui perchè poi Rosalinda ha anche trovato una Dayane molto arrabbiata con lei. Non solo per la questione di Sonia in sè per sè ma anche per quello che Dayane è andata a riferire all’ex tronista sulla conoscenza tra Rosalinda e Mario Ermito. La modella brasiliana ha riferito che tra i due c’è stato qualcosa e Rosalinda si è arrabbiata per questo. Dayane si è difesa dicendo di aver capito male ma poi ha attaccato duramente l’attrice: “Non mettermi in mezzo, racconti i fatti tuoi a chiunque“.

Rosalinda è rimasta davvero molto male dell’attacco di Dayane. Insomma, tra le due sembra non essere ancora tornata la pace. Riusciranno a chiarirsi nei prossimi giorni o il loro rapporto è quasi giunto al capolinea?