Oroscopo 23 dicembre 2020: Cancro ottimisti, progetti importanti per Acquario

L’Oroscopo del 23 dicembre vede gli Ariete e i Cancro vivere un momento decisamente favorevole. I nati sotto il segno dell’Acquario, invece, avranno la possibilità di concretizzare progetti importanti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento molto positivo per trascorrere il tempo in compagnia delle persone a cui tenete. Ci sarà una certa sintonia ed empatia con il prossimo, pertanto, se avete delle questioni in sospeso, risolvetele entro oggi. Sul lavoro, invece, dovete essere un po’ più cauti.

Toro. Periodo molto stimolante per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite pieni di energia e di voglia di cimentarvi in cose nuove. Saranno presi di buon grado i cambiamenti, anche quelli più radicali. Le persone monotone vi annoieranno facilmente. In questi giorni avete bisogno di gente dinamica e un po’ pazza.

Gemelli. L’Oroscopo del 23 dicembre vi esorta a mantenere la calma e a mettere da parte le preoccupazioni. In questi giorni avete avuto la mente impegnata altrove, ma adesso è giunto il momento di dedicarvi un po’ di più a voi, alla cura della vostra salute e della vostra forma fisica.

Cancro. Anche se questo Natale sarà decisamente atipico, voi non avete perso l’ottimismo. Non è escluso che la vostra positività possa attrarre delle interessanti novità che riguardano soprattutto la sfera sentimentale. Cogliete le occasioni al volo e lasciatevi trasportare dalla magia delle feste.

Leone. In questo periodo sono favoriti i cambiamenti, anche se vi sentite un po’ troppo confusi, è il momento di pensare al vostro futuro. Se necessario, fermatevi un attimo e riconciliatevi con i vostri pensieri e i vostri desideri. Solo quando avrete un quadro più chiaro di ciò che volete, potrete agire.

Vergine. Oggi siete un po’ irascibili, per tale motivo, potreste essere portati a dire cose che, in realtà, non pensate davvero. Cercate di evitare le discussioni se non volete compromettere dei rapporti. Approfittate di questi giorni per fare una cernita delle persone che contano davvero per voi.

Previsioni 23 dicembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete single e alla ricerca dell’anima gemella, non demordete, molto presto potreste fare un incontro inaspettato. Cercate di smettere di provare a far andare le cose nella direzione che ritenete sia la più giusta. Ci sono delle cose di cui, purtroppo, non si può avere controllo, fatevene una ragione e non colpevolizzatevi.

Scorpione. In questo momento vi sentite un po’ confusi e stralunati. Potrebbe sembrarvi di non sapere quale direzione percorrere, pertanto, fermatevi e tirate un sospiro di sollievo. Approfittate di questi giorni di festa per stare accanto alle persone che amate di più e lasciatevi tirare su il morale da loro.

Sagittario. L’Oroscopo del 23 dicembre è molto favorevole per le coppie solide. Esse avranno la possibilità di consolidare ulteriormente i legami. Lo stesso, però, non può dirsi per quelle appena nate. Siete molto impetuosi e tendete a gettarvi a capofitto nelle cose, non sempre, però, siete ricambiati.

Capricorno. In questo periodo sentirete un grande bisogno di esprimere i vostri punti di vista e le vostre emozioni. Questo è positivo per le relazioni durature. Se avete appena cominciato una conoscenza, però, forse sarebbe opportuno andarci con i piedi di piombo ed essere più misteriosi.

Acquario. I nati sotto questo segno sono impegnati in progetti importanti che riguardano il futuro. In questo periodo ci sono ottime opportunità di riuscire a portare a termine diverse questioni. Siete propositivi e dinamici, per tale ragione, è necessario che vi affianchino persone che viaggiano sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Pesci. Se per molti le festività natalizie sono un momento di gioia, voi le vivete con una certa malinconia. Cercate di mantenere la calma e di pensare che a ogni problema c’è una soluzione. Staccate un po’ la spina dal lavoro e dedicatevi un po’ di più alle cose che vi piacciono e agli hobby.