Urla contro la Salemi fuori dalla casa del GF Vip: “Sfascia coppie”. Giulia piange, interviene Pierpaolo (VIDEO)

Fan dei Gregorelli accusa Giulia Salemi

Giulia Salemi è una concorrente del Grande Fratello Vip 5 da più di un mese. In questo arco di tempo ha instaurato numerosi legami con gli inquilini della casa più spiata d’Italia. L’influencer italo-persiana ha ritrovato vecchi amici come Tommaso Zorzi e Dayane Mello, e a stretto nuove conoscenze con Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco e Stefania Orlando.

Tra i concorrenti ha avuto modo di conoscere in modo più approfondito Pierpaolo Pretelli, tanto che in molti sperano che tra i due ragazzi possa nascere qualcosa di tenero. Al momento, però, i due gieffini ci stanno andando con i piedi di piombo. Non tutti però sono contenti per questa vicinanza, soprattutto i cosiddetti Gregorelli, ovvero le fanpage na te per sostenere l’ex Velino di Striscia la Notizia ed Elisabetta Gregoraci.

La reazione dell’influencer italo-persiana

E proprio una sostenitrice dei Gregorelli è tornata ad urlare nuovamente all’esterno dalla Casa di Cinecittà. La donna in questione ha gridato contro Giulia Salemi facendo forti accuse nei confronti dell’influencer italo-persiana. Il soggetto sembra non avere nessuna simpatia e stima verso la ragazza, di conseguenza senza mezze misure, ha attaccato la gieffina in questo modo: “Giulia sei una sfascia coppie”.

Affermazione che hanno ferito molto la diretta interessata, che dopo lo sconforto è scoppiata a piangere. A quel punto la figlia di Fariba ha detto: “Se sei fan di Pierpaolo devi essere ben felice che Pierpaolo lo è, che è sereno, si diverte, che mi cerca, mi abbraccia, che ci sono sempre”. (Continua dopo il video)

La rabbia di Rosalinda e Stefania Orlando

Ancora una volta Giulia Salemi si è sentita in forte disagio per un’amicizia che ha intrapreso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Dopo le fresi ascoltate da una fan dei Gregorelli, l’influencer ci è rimasta molto. Gli altri concorrenti del reality show, soprattutto Rosalinda Cannavò, ma anche Pierpaolo Pretelli hanno provato in tutti i modi di rassicurarla.

Dopo essersi resa conto di quanto accaduto, Giulia ha avuto una nuova reazione. A quel punto Adua è sbottata e per tirarla su di morale ha detto: “Ma poi quale coppia? C’è stata una coppia?”. L’influencer piangendo ha detto: “È sempre colpa della donna“. Anche Stefania Orlando ha detto la sua: “Ti voglio caz**ta, non piangente, ti voglio donna, donna!”.