Dayane Mello avrebbe una relazione speciale con una modella della sua agenzia

Il grande fascino di Dayane Mello sulle donne è sugli uomini

Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che tra i vari inquilini c’è anche Dayane Mello. Quest’ultima è una bellissima modella brasiliana e di conseguenza è normale che un molti abbiano perso la testa per lei. Oltre al genere maschile però, sembra che anche delle donne abbiano un debole per lei. Un esempio di tutto ciò è l’amicizia speciale instaurata nella casa più spiata d’Italia con Rosalinda Cannavò.

A tal proposito, di recente al giornalista Alberto Dandolo sono giunte numerose segnalazioni, che lui stesso ha riportato su Dagospia. Stando a persone che conoscono bene l’ex di Stefano Sala, Adua non sarebbe la prima ragazza con cui la gieffina ha un rapporto particolare fatto di effusioni, baci in bocca e coccole. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo al di fuori del reality show di Canale 5.

Dagospia si occupa della modella brasiliana

Riferendosi a Dayane Mello concorrente del Grande Fratello Vip 5, il giornalista Alberto Dandolo lo scorso novembre ha scritto che in pochi sanno che tempo fa la prezzemolina brasiliana fu a lungo corteggiata una nota showgirl latina.

“Di chi si tratta? E le avances furono corrisposte? Ah saperlo…”, si legge a su Dagospia, il portale diretto da Roberto D’Agostino. Ma non è finita qui, il professionista di recente ha reso note altre inaspettate rivelazioni sull’ex compagna di Stefano Sala. Di cosa si tratta?

Alberto Dandolo sgancia una bomba su Dayane Mello

Lasciando i lettori un grosso dubbio, nelle ultime ore, attraverso il portale Dagospia, il giornalista Alberto Dandolo ha sganciato un’altra bomba mediatica sulla concorrente del Grande Fratello Vip 5. “Adua, alias Rosalinda Cannavò, ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane. Chi la spunterà tra le due?”, riporta il sito di Roberto D’Agostino.

Alfonso Signorini riporterà tale notizia all’attrice messinese in puntata per creare delle nuove dinamiche ta di loro? Staremo a vedere, resta il fatto che la professionista siciliana di certo non la prenderà bene.