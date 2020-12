GF Vip, Nello svela su Carlotta: “Le farò la proposta di matrimonio, ecco come” (VIDEO)

Nel corso della puntata di Casa Chi, online sul profilo Instagram del magazine, è stato intervistato anche Nello, il fidanzato della concorrente del GF Vip Carlotta. Il ragazzo ha sganciato una bomba inaspettata che riguarda la sua compagna.

Il protagonista, inoltre, ha commentato anche il percorso della ragazza all’interno della casa di Cinecittà e non sono mancate frecciatine divertenti da parte dei giornalisti in merito alla sua precedente partecipazione a Temptation Island.

La proposta di matrimonio di Nello a Carlotta

La new entry al GF Vip, Carlotta Dell’Isola è conosciuta al pubblico per aver partecipato a Temptation Island insieme al fidanzato Nello durante la precedente edizione. I due hanno generato molto scalpore e anche molta simpatia nei telespettatori. Lui è stato tentato da diverse ragazze e questo ha fatto perdere le staffe alla sua fidanzata. Ad ogni modo, dopo diverse peripezie, il loro rapporto sembra essersi consolidato, al punto che il giovane ha fatto una confessione inattesa.

Nello, infatti, ha ammesso di avere intenzione di fare la proposta di matrimonio a Carlotta. Il protagonista ha detto che ha già acquistato l’anello e poi ha confessato come si svolgerà l’evento. Le sue intenzioni sono quelle di condurla in un posto molto importante per loro e di organizzarle una sorpresa con tanto di cantanti e sorprese inaspettate. I giornalisti di Chi, però, hanno esortato il giovane a fare un cambio di programma.

I commenti sul GF Vip e Uomini e Donne

In particolar modo, Parpiglia ha chiesto a Nello se gli andrebbe di spostare la location della proposta di matrimonio a Carlotta all’interno della casa del GF Vip. Lui ha detto che, nel caso in cui Alfonso dovesse dargli la possibilità, lo farà certamente. Per tale ragione, adesso non ci resta che attendere la risposta del conduttore. Intanto, Nello ha ammesso che le sue intenzioni sono quelle di convolare a nozze con la sua amata a settembre 2021.

In merito all’esperienza al GF Vip, il ragazzo ha detto di fidarsi ciecamente della sua compagna, pertanto, non teme nessuno degli uomini presenti in casa. Parpiglia, inoltre, lo ha stuzzicato chiedendogli, se la storia con Carlotta finisse, cosa risponderebbe alla proposta di salire sul trono di Uomini e Donne. Lui ha titubato un attimo e poi ha detto che si rifiuterebbe in quanto non riesce ad immaginare una vita senza la sua Carlotta. Quest’ultima, inoltre, rappresenta perfettamente il suo canone di bellezza.