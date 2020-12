Elisabetta Gregoraci, l’ex Francesco Bettuzzi la smaschera: “Non è libera, è frenata…”

Parla l’ex fiamma di Elisabetta Gregoraci

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 di sua volontà, una volta in studio Elisabetta Gregoraci ha risposto ad alcune domande di Alfonso Signorini che riguardavano la sua vita privata. E se contro Mino Magli si è scagliata violentemente, per il suo ex fidanzato Francesco Bettuzzi ha speso delle parole al miele.

L’imprenditore ora è tornato a parlare, attraverso una lunga intervista al magazine DiPiù, dove ha rivelato che la soubrette calabrese era la donna della sua vita e che secondo lui l’ex moglie di Flavio Briatore non è libera di amare perché è condizionata da qualcosa.

Lo sfogo di Francesco Bettuzzi

Intervistato dal periodico DiPiù, Francesco Bettuzzi ha detto che quello vissuto insieme ad Elisabetta Gregoraci è quando lei era al timone di Made in Sud. In quel periodo lui si trasferì con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Quella città è diventata la cornice del loro amore e lui si sentiva come un adolescente.

“Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli. Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il suo amore per me”, ha dichiarato l’uomo alla nota rivista.

Bettuzzi, però, ha detto anche che a Montecarlo la 40enne non era felice perché una volta glielo ha detto. “Lei era la donna della mia vita, l’ho presentata in famiglia. So per certo che lei mi amava allo stesso modo. Il suo ricordo devo dire che brucia ancora, io so che lei mi amava allo stesso modo”, ha affermato Francesco.

La rivelazione di Bettuzzi sulla Gregoraci

Nel corso della lunga intervista per il settimanale DiPiù, Francesco Bettuzzi ha rivelato anche che Elisabetta Gregoraci in quel periodo non gli ha detto tante cose. L’uomo sentiva che c’era qualcosa che la frenava, ma di preciso non sa bene cosa.

“Ma è un peccato. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa. E se non si è liberata per un grande amore come era il nostro dubito che lo farà mai”, ha concluso il suo ex. Ma se non c’è un contratto con Flavio Briatore, per quale ragione la 40enne calabrese ogni volta è frenata con un uomo?