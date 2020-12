Natalia Paragoni vuota il sacco e replica a chi l’accusa di aver tradito Andrea Zelletta: “Fatevi meno film in testa” (FOTO)

Cosa sta accadendo tra Andrea Zelletta e la fidanzata?

Dopo essere rimasto per mesi in disparte, non per questo è stato soprannominato ‘comodino’, finalmente Andrea Zelletta è al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 5. Tutto è nato dall’iniziativa della sua storica fidanzata Natalia Paragoni che per Natale gli ha spedito uno strano dono e un biglietto enigmatico. Un mix che ha letteralmente mandato in crisi l’ex tronista di Uomini e Donne scatenando la fantasia dei seguaci della coppia è non solo.

Nella casa più spiata d’Italia Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono più che sicuri che si tratti solo di una strategia dell’ex corteggiatrice per aumentare i propri follower su Instagram e magari essere presente nella prossima puntata del GF Vip 5. Dayane Mello invece, ha sganciato una bomba che dovrebbe sconvolgere tutti quanti. Di cosa si tratta?

Natalia Paragoni rompe il silenzio su Instagram

Dopo che in casa (Cinecittà) e sul web se ne sono dette di tutti i colori, facendo nascere un vero e proprio caso denominato Zelletta Gate, nella mattinata di Santo Stefano, Natalia Paragoni ha rotto il silenzio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha assicurati che lei è follemente innamorata di Andrea Zelletta e che non gli ha mai messo le corna.

“Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da quello che sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa, grazie”, ha scritto la giovane attraverso una Storia sul suo account Instagram. (Continua dopo la foto)

Natalia Paragoni arrabbiata per le dichiarazioni di Alfonso Signorini?

Ora le ipotesi su tutta questa vicenda possono essere due. Oppure si tratta solo di uno scherzo organizzato da Natalia Paragoni e Le Iene, oppure l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha il dente avvelenato per quello che il conduttore Alfonso Signorini ha svelato su Andrea Zelletta nell’ultima puntata di Casa Chi.

“Poi c’è chi al provino dice una cosa e nella casa fa altro. Fuori ti dicono di tutto e poi dentro non li riconosci per come si comportano. Ad esempio c’è un concorrente, un ragazzo, che al casting a domanda diretta disse che se entrava nemmeno si ricordava più della fidanzata, che l’avrebbe proprio sfa***lata. Ora però sta sempre a parlare di lei e a fare i cuoricini con le mani tutti i giorni”, aveva dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip 5. Staremo a vedere nella puntata di lunedì sera.