Oroscopo 29 dicembre 2020: cambiamenti per Leone, Pesci troppo idealisti

L’Oroscopo del 29 dicembre 2020 esorta i Gemelli a darsi da fare per prepararsi al meglio all’anno nuovo. Per i Leone, invece, sono in arrivo dei cambiamenti. Pesci abbandonate gli ideali e siate più razionali.

Previsioni 29 dicembre da Ariete a Vergine

Ariete. Le vostre idee potrebbero essere in contrasto con quelle delle persone che vi circondano. Questo, però, non deve spingervi a demordere. Se siete convinti delle vostre idee non lasciatevi condizionare dagli altri. In campo professionale, se state cominciando una nuova trattativa, non trascurate nessun dettaglio.

Toro. Oggi potrebbe nascere qualche scocciante polemica, anche per questioni alquanto futili. Cercate di essere cauti e di non esplodere per ogni piccola cosa. Dal punto di vista lavorativo, invece, le spese sono la cosa che vi preoccupa di più. Specie se siete liberi professionisti potreste incorrere in qualche problema.

Gemelli. L’Oroscopo del 29 dicembre 2020 vi esorta a riposarvi in quanto il prossimo anno sarà davvero pieno di novità e di cose da fare. Approfittate di questi giorni per rilassarvi un po’, ma non trascurate i vostri doveri. Utilizzate il tempo a vostra disposizione in modo costruttivo, potrebbe essere utile pianificare le cose da fare in seguito.

Cancro. Alcune esperienze vissute in questo periodo potrebbero rivelarsi estremamente utili un domani. Ricordate che noi siamo il frutto delle nostre esperienze, pertanto, nel bene o nel male, esse contribuiscono a renderci quello che siamo. Siate più ottimisti, perché il 2021 riserva belle sorprese per voi.

Leone. In certi casi non vi resta altro da fare che accettare le novità e i cambiamenti. Sia positivi sia negativi, in determinate circostanze essi sono necessari. In campo professionale avrete delle belle soddisfazioni, ma ricordate, nessun traguardo potrà essere raggiunto senza il sacrificio.

Vergine. Periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. Le coppie stabili avranno la possibilità di vivere momenti molto passionali ed emotivamente forti. Anche per i single, però, sono in arrivo delle novità. Ad ogni modo, cercate di non trascurare le questioni lavorative.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nella vostra vita sentimentale sta cominciando a smuoversi qualcosa. Il momento è propizio per cimentarvi in nuove conoscenze. Cercate di non ostinarvi a portare avanti dei rapporti che non sono in grado di darvi ciò di cui avete bisogno. Nel lavoro bisogna essere più risoluti.

Scorpione. Se siete stanchi e demotivati non abbiate paura, si tratta di una fase momentanea. La fine del 2020 porterà con sé anche la malinconia che ha contraddistinto questi giorni. Se necessario, lasciatevi aiutare dalle persone a voi care. Non chiudetevi in voi stessi.

Sagittario. In questi giorni vi sentite un po’ troppo sognatori. Avete la testa tra le nuvole e questo potrebbe portarvi a distaccarvi un po’ troppo dalla realtà. Ad ogni modo, non sempre è un male, in quanto potrebbe aiutarvi a staccare un po’ la spina. Nel lavoro, invece, non dovete perdere il controllo.

Capricorno. Oggi vi sentite un po’ troppo competitivi e sul piede di guerra. Cercate di non impelagarvi in discussioni accese, specie con le persone care. L’Oroscopo del 29 dicembre 2020 vi esorta a mantenere la calma e a mettere da parte il rancore, questo non è il momento adatto per chiarire.

Acquario. In questo periodo c’è il rischio di essere un po’ troppo superficiali. Vi sentite un po’ stanchi e siete alla ricerca di leggerezza. Ad ogni modo, cercate di non trascurare i bisogni delle persone a cui tenete. Il periodo potrebbe essere contraddistinto anche da dei cambiamenti radicali, siate cauti.

Pesci. Non sempre viaggiate sulla stessa lunghezza d’onda delle persone che avete al vostro fianco. Cercate di non lasciarvi condizionare troppo dai vostri ideali e agite con maggiore razionalità, specie per quanto riguarda le questioni professionali Ad ogni modo, il transito è di breve durata, quindi portate pazienza.