GF Vip Samantha de Grenet, la volgarità su Stefania Orlando. La rivolta: “È una calunnia, squalificatela”

Il popolo del web chiede la squalifica per Samantha De Grenet

Continua la programmazione del Grande Fratello Vip 5 che, stando alle indiscrezioni che circolano in rete potrebbe concludersi a fine febbraio. Infatti, se fino a qualche giorno fa si parla del 15 come finalissima, ora si parla di venerdì 26. Nel frattempo, dopo lo stop natalizio torna la diretta del reality show di Canale 5 e, una settimana di pausa, il conduttore Alfonso Signorini ha tanti argomenti di cui parlare.

Nelle ultime ore, però, sui vari social network, in particolare su Twitter, tanti utenti chiedono la squalifica immediata di Samantha de Grenet che avrebbe pronunciato frasi forti nei confronti della coinquilina Stefania Orlando. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo nella casa più spiata d’Italia e cosa potrebbe accadere alla showgirl.

GF Vip 5: le frasi vergognose sull’ex conduttrice Rai

Dopo la frase choc riportati dai cari portali web, in cui Samantha De Grenet ha detto “La uccido”, la concorrente del Grande Fratello Vip 5 avrebbe rilasciato altre dichiarazioni molto contrastanti. Affermazioni molto forti che sono state prontamente raccolte dalle fan della bionda conduttrice che chiedono provvedimenti nei suo confronti.

“So cose su Stefania che per ora non ho usato per attaccarla”, ha detto la soubrette ed ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni. Tale frase ha letteralmente fatto infuriare i fan che sui vari social network hanno scritto: “La sta calunniando, inaccettabile. Fuori subito”. Verranno ascoltati da coloro che hanno potere decisionale? Staremo a vedere.

Samantha De Grenet fuori dal GF Vip 5?

A quanto pare, le frasi incriminate non riguardano solamente Stefania Orlando. Infatti, pare che Samantha De Grenet avrebbe aggiunto pure: “Una donna che beve alcol è peggio di un uomo”. Ma non è finita qui, infatti la coinquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha detto anche: “Ma è un ‘no’ come quello di alcune donne che dicono ‘no’ ma in realtà lo vogliono?”.

Sui vari social network, ma in particolare su Twitter, le fan hanno chiesto la squalifica anche dell’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzini per le frasi offensive su Giulia Salemi. Il conduttore del reality show Alfonso Signorini mostrerà i filmati e gli autori prenderanno provvedimenti? Staremo a vedere nei prossimi giorni.