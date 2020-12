Tommaso Zorzi affonda Giulia Salemi: “Non sono come lei che deve fare la coppia affinché se ne parli” (VIDEO)

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una coppia?

Dallo scorso 26 dicembre, in occasione della festa di Santo Stefano, al Grande Fratello Vip 5 è nata una nuova coppia. Stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, che ha dimenticato Elisabetta Gregoraci, e Giulia Salemi. Proprio quel giorno i due gieffini si sono scambiati ben due baci. Il primo, complici gli autori del reality show di Canale 5 che attraverso un gioco li hanno ‘accoppiati’ e dopo il suono della sirena di sono baciati sotto il tradizionale vischio.

Mentre il secondo è avvenuto in modo volontario anche se dopo l’ex Velino di Striscia la Notizia ha iniziato ad avere dei dubbi su quanto accaduto prima. Nel frattempo, il rampollo milanese Tommaso Zorzi ha trovato un modo ironico e divertente per dire la sua sui due piccioncini. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

Tommaso Zorzi lancia una frecciatina alla modella e all’ex Velino

Nel mirino del rampollo meneghino c’è finita l’influencer italo-persiana Giulia Salemi. La modella in questi ultimi giorni ha intrapreso una frequentazione molto più approfondita, con tanto di baci e coccole con Pierpaolo Pretelli, orfano della sua amica speciale Elisabetta Gregoraci.

Chiamato in causa dalla nuova arrivata Cecilia Capriotti sul perché avesse dei brillantini sul viso, Tommaso Zorzi ha risposto in spagnolo: “Perché io brillo di luce propria, non sono come Giulia Salemi che deve fare la coppia affinché se ne parli”. (Continua dopo il video)

Giulia Salemi non ha capito la frecciata di Tommaso Zorzi?

Quando Tommaso Zorzi ha risposto a Cecilia Capriotti, la diretta interessata, ovvero Giulia Salemi era lì presente. Ma con molta probabilità, visto che il rampollo meneghino ha lanciato la frecciatina velenosa in spagnolo forse l’influencer italo-persiana non abbia capito cosa ha detto l’amico.

A quanto pare, secondo l’ex fidanzato di Iconize l’avvicinamento fra la modella e Pierpaolo Pretelli sarebbe un modo per continuare il loro percorso al Grande Fratello Vip 5 è far parlare di loro. Tuttavia, l’atteggiamento del 25enne milanese ha fatto storcere il naso a molti utenti web e telespettatori del reality show di Alfonso Signorini. Infatti, in tanti non sopportano più il suo modo di fare polemiche e in contrasto con tutti.