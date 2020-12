GF Vip, Andrea Zelletta crolla e confessa: ‘Non sapevo nulla del presunto tradimento di Natalia’

Dopo un chiarimento e un sorriso nella puntata, l’ex tronista ha confessato di non aver mai saputo delle voci sul presunto tradimento della sua fidanzata. Ecco che cosa è successo

GF Vip: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono davvero chiariti?

Nella puntata di Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre Andrea Zelletta ha avuto modo di incontrare Natalia Paragoni per un chiarimento. Infatti, la sua fidanzata a Natale gli ha mandato un biglietto piuttosto freddo e un regalo che Andrea non ha capito. Era la scatola dell’anello di fidanzamento, un profumo ed un elastico.

Natalia ha esordito dicendo che è stato tutto frainteso. Non voleva essere una cosa brutta, volevano essere cose importanti per lei per fargli capire la sua vicinanza, per ricordargli di lei, dal profumo, all’elastico che usa per i capelli. Ovviamente era anche un po’ arrabbiata perchè esasperata dalle critiche fuori e dall’atteggiamento troppo fisico di Andrea nella Casa con le ragazze.

Inoltre, Alfonso Signorini ha messo al corrente Andrea di quello che si diceva nella Casa. Dayane ha detto di sapere di alcune voci secondo le quali Natalia l’estate scorsa avrebbe dormito con un altro uomo durante una vacanza a Capri. Andrea, messo di fronte a questa cosa, ha reagito piuttosto serenamente. Più volte gli è stato chiesto se era tutto a posto, ma lui ha sorriso e ha detto di sapere tutto. In realtà non è così.

Andrea crolla e confessa tra le lacrime: ‘Non sapevo nulla, ho voluto tutelarla’

La reazione di Andrea, troppo tranquillo rispetto a Natalia e anche a Dayane che aveva detto quelle cose sulla sua fidanzata, ha fatto molto discutere in Casa. È bastato un giorno per far crollare l’ex tronista. Andrea è scoppiato a piangere e con Samantha De Grenet, Carlotta e Rosalinda ha ammesso che in realtà non sapeva nulla di quel chiacchiericcio.

Lui sapeva della vacanza e ha rivelato di non essere mai stato d’accordo che lei andasse in vacanza con quelle persone. Di quello che si diceva in giro non sapeva nulla: “Perchè ci sono queste voci? Da dove arrivano? Io mi fido di lei ma non mi basta. In puntata l’ho tutelata, ma vorrei delle risposte, divento pazzo“.

In Casa tutti avevano capito che lui sapesse e davanti a questa confessione sono rimasti molto sorpresi. Inoltre, Tommaso Zorzi pensa che Andrea stia prendendo in giro un po’ tutti perchè non è chiaro sulla vicenda. Voi che cosa ne pensate?