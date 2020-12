Stefano Bettarini passa alle vie legali: ha fatto causa alla produzione del Grande Fratello Vip

Non si ferma la lotta di Stefano Bettarini nei confronti del programma dopo essere stato squalificato per una bestemmia. Ecco che cosa sta succedendo.

GF Vip: Stefano Bettarini non ci sta, è guerra con il programma

Qualche settimana fa Stefano Bettarini era entrato nella Casa del Grande Fratello Vip felice di poter portare nuova energia tra i concorrenti. Peccato che la sua permanenza nel reality sia stata solamente di tre giorni. Parlando con i ragazzi Stefano si è lasciato sfuggire un’espressione toscana, una variante di “Madonna”, secondo molti. Per questo Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip hanno deciso di squalificarlo.

All’inizio Stefano si è scusato e ha accettato la decisione del programma, ma si è anche difeso dicendo che è un’espressione toscana e che non è una bestemmia. Nei giorni seguenti, quando l’ex calciatore ha avuto modo di tornare alla realtà, si è scagliato duramente contro la produzione. Secondo lui è stata una vera e propria ingiustizia, qualcuno ha fatto pressione perchè lui uscisse dal momento che nella Casa c’erano donne con le quali aveva avuto delle storie e non volevano se ne parlasse.

Da settimane Stefano Bettarini sta facendo guerra al programma attraverso il suo profilo Instagram. Adesso si scopre che è anche passato alle vie legali. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Bettarini in causa con il GF Vip

Bettarini ha fatto sapere tramite i social che per lui è stata una profonda ingiustizia e che nel programma vengono usati due pesi e due misure. Ci sono persone che sono state squalificate senza motivo e altre che hanno detto cose molto gravi che sono state solamente riprese senza conseguenze. L’ex marito di Simona Ventura da quando è uscito fa notare che il Grande Fratello Vip in realtà perde spesso in ascolti e che Alfonso Signorini non sta conducendo nel modo più appropriato, soprattutto per quanto riguarda l’argomento omofobia.

Il sito di gossip IsaeChia.it ha anche notato immediatamente un commento di Stefano Bettarini nel quale ammette che è in causa con la produzione del Grande Fratello Vip. Questo sarebbe, inoltre, il motivo per il quale non si vede Stefano nei vari programmi televisivi, come fanno altri. Qui sotto potete vedere il commento in questione in cui parla ancora di “verità scomode” e “giochi di potere”. Voi che cosa ne pensate?