Oroscopo 1 gennaio 2021: inizio anno pieno di amore e lavoro per molti segni

L’Oroscopo del 1 gennaio 2021 esorta molti segni a prepararsi, in quanto è in arrivo un anno ricco di amore e di soddisfazione. Altri, segni, invece, dovranno trarre delle somme ed eliminare dalla propria vita le “persone di troppo”.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’anno parte alla grande per voi, sia dal punto di vista emotivo sia professionale. Non abbassate la guardia e, soprattutto, non battete la fiacca. Se volete ottenere dei risultati, questo è il momento giusto per insistere. In amore sono favorite anche le nuove conoscenze.

Toro. Se il 2020 è stato un anno decisamente ricco di emozioni, sia positive che, soprattutto, negative. il 2021 si appresta ad essere un anno più tranquillo. In amore ci sono dei miglioramenti, mentre dal punto di vista professionale è il caso di essere un po’ più parsimoniosi.

Gemelli. L’Oroscopo del 1 gennaio 2021 vi annuncia che questo è l’anno dell’amore. Se state pensando di costruire qualcosa di importante, questo è il momento giusto per farlo. Piccoli impedimenti, però, potrebbero verificarsi nella sfera professionale. Dovete essere più precisi e attenti.

Cancro. Anche per voi l’anno che si è concluso è stato parecchio difficile. Ad ogni modo, cercate di farvi forza e di tirare fuori tutta la grinta che vi contraddistingue. Questo sarà un anno molto più interessante, anche dal punto di vista lavorativo. Come già anticipato, ci saranno delle novità.

Leone. Giornata piena di emozioni. L’anno comincia alla grande per voi per quanto riguarda i sentimenti. Non abbiate paura di aprirvi e di mostrare pienamente come siete fatti e cosa provate. Allo stesso tempo, però, siete desiderosi di attenzioni e di sentirvi al centro dell’attenzione.

Vergine. Se siete in coppia, in questi giorni avrete l’opportunità di consolidare ulteriormente i vostri legami sentimentali. Se, invece, siete single, ci sono opportunità di fare nuove conoscenze. In campo professionale, invece, coloro i quali si impegneranno con devozione otterranno dei risultati.

Previsioni 1 gennaio 2021 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo di bilanci e di considerazioni. In questo periodo metterete sul cosiddetto piatto della bilancia alcune relazioni, solo quelle più solide avranno l’opportunità di andare avanti. In campo lavorativo, invece, potrebbero cominciare a sbloccarsi delle situazioni, ma con cautela.

Scorpione. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. L’anno comincerà nel migliore dei modi per voi, specie se siete alla ricerca dell’anima gemella. Anche nel lavoro ci sono grandi soddisfazioni in arrivo, tuttavia, dovete prestare maggiore attenzione alla sfera economica.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 gennaio 2021 vi esorta a trascorrere questa giornata con la persona che amate. Approfittate di questo giorno di relax per fare qualcosa di romantico in compagnia del partner. L’anno comincia alla grande per voi anche dal punto di vista professionale, ci sono novità in arrivo.

Capricorno. Se avete dei problemi con qualcuno, non esitate a parlarne. Tenere tutto dentro in questo momento non è la cosa più giusta da fare. Questo è un momento in cui è possibile far venire a galla delle questioni irrisolte, pertanto, cercate di parlare badando minuziosamente a ciò che direte.

Acquario. Momento abbastanza positivo per quanto riguarda i sentimenti. Ad ogni modo, potreste avere un po’ di problemi nel caso in cui doveste avere a che fare con una persona un po’ troppo possessiva. Dal punto di vista lavorativo, invece, c’è una bella ripresa per il nuovo anno.

Pesci. Coloro i quali sono vincolati ad una relazione altalenante farebbero bene a tirare le somme e ad interrompere ogni contatto. Non è più il caso di perdere tempo su questioni futili. Imparate a dare il giusto peso alle cose. Anno nuovo, vita nuova, mai frase fu più giusta di questa per voi.