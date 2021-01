GF Vip, Salvo Veneziano stronca Giulia Salemi: “Video vietato ai minori, in ogni reality trova l’amore”

Salvo Veneziano contro Giulia Salemi

Salvo Veneziano è un fiume in piena. Dopo aver criticato insieme a Stefano Bettarini i baci gay al Grande Fratello Vip 5, ora Salvo Veneziano è tornato a tuonare contro una concorrente di questa edizione. Stavolta nel mirino del pizzaiolo siciliano ci è finita Giulia Salemi per il suo nuovo flirt con Pierpaolo Pretelli. L’influencer italo-persiana è stata aspramente criticata per essersi ritrovata nella medesima situazione avvenuta un paio di anni fa sempre nella casa di Cinecittà ma in quell’occasione con Francesco Monte.

Veneziano non si è limitato solo a questo, infatti attraverso il suo account Instagram ha condiviso una clip che riguarda la partecipazione della modella al format di MTV, Supershore andato in onda nel 2016. Oltre a lui nello show era presente pure Elettra Lamborghini. Anche in questa occasione la Salemi ha avuto un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia. Nel filmato in questione la di vede in atteggiamenti intimi col giovane. “Video vietato ai minori di 18 anni…Diciamo che in ogni reality trova l’amore della 6sua vita”, ha scritto l’imprenditore siculo.

Il like del padre di Pierpaolo al video della Salemi

Il filmato che Salvo Veneziano ha condiviso su Instagram ha scatenato una serie di polemiche sul web. Ma quello che ha suscitato più scalpore è stato il like di Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, a tale clip. Ricordiamo che tale famiglia era finita nella bufera per via del gesto della madre dell’ex Velino di Striscia la Notizia la sera della vigilia di Capodanno.

Di conseguenza, questo like sembra confermare che i genitori del 30enne lucano non apprezzino per nulla Giulia Salemi. L’iniziativa dell’uomo è stato notato immediatamente dagli internauti, che subito dopo non hanno perso l’occasione per esprimere il proprio dissenso su Twitter. (Continua dopo il video)

Salvo Veneziano contro Dayane Mello

Oltre è a Giulia Salemi, l’ex gieffino Salvo Veneziano ha espresso un parere anche su Dayane Mello. Quest’ultima, protagonista di una forte discussione con Stefania Orlando, è stata accusata dal pizzaiolo siciliano di essersi comprata i followers visto che il suo profilo Instagram è schizzato alle stelle.

Una notizia che gli avrebbe fornito Stefano Bettarini, che con la brasiliana ha un passato alquanto discutibile. “Senza vergogna”, ha commenta Veneziano mostrando il grafico dei seguaci di Dayane.