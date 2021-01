GF Vip, Antonella Elia mette in guardia Giulia Salemi: “Pierpaolo è un farfallone”

Antonella Elia scatenata al Grande Fratello Vip 5

Il 31esimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 è stato molto movimentato e pieno zeppo di colpi di scena. In particolare, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati protagonisti di uno scorcio di puntata. Dopo essere entrata nrlla casa di Cinecittà per un faccia a faccia con Samantha De Grenet ed Andrea Zelletta, l’opinionista Antonella Elia ha messo in guardia la figlia di Fariba.

L’influencer italo-persiana ha ricevuto tale suggerimento quando si è recata nello studio di Cinecittà insieme a Giacomo Urtis per conoscere il verdetto del televoto. Chiamata in causa dal direttore del settimanale Chi, la collega di Pupo si è sentita di dare questo consiglio alla modella: “Pierpaolo è un farfallone. Secondo me vola di fiore in fiore”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nelle ultime ore.

L’opinionista mette in guardia l’influencer italo-persiana

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 Giulia Salemi ha avuto modo di salutare la madre di Pierpaolo Pretelli e subito dopo ha ascoltato un messaggio dal padre. Una volta arrivata in studio con Giacomo Urtis per conoscere chi dei due doveva abbandonare la casa più spiata d’Italia, l’italo-persiana si è confrontata con l’opinionista Antonella Elia.

Quest’ultima che non ha peli sulla lingua, ha consigliato alla concorrente del reality show di Canale 5 di non correre troppo con l’ex Velino di Striscia la Notizia, tuttavia le ha detto che le piace il loro flirt: “Da donna adulta che sono, fallo penare non cedere subito“.

Giulia Salemi replica ad Antonella Elia al GF Vip 5

A quel punto, Giulia Salemi ha immediatamente replicato ad Antonella Elia, appena Alfonso Signorini le ha dato la possibilità. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto: “I suoi occhi parlano, se mi sono lasciata andare c’è un motivo. Il cuore ha ripreso a battere. Da tempo non ero felice, con lui questi minuti e momenti si prolungano. Ormai basta uno sguardo e ci capiamo”.

Anche il paroliere catanese Cristiano Malgioglio ha detto la sua sulla storia tra la modella e Pierpaolo Pretelli, dando un consiglio alla prima: “Vorrei che questa fosse una bella storia d’amore. Conosci molto bene Pierpaolo, inutile che ti sbaciu**hi a destra e manca, fuori fate tutto quello che volete”.