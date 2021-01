GF Vip, Andrea Zelletta scrive una lettera piena di errori grammaticali: una ‘h’ di troppo

Andrea Zelletta al centro delle polemiche: i motivi

Di recente, gli autori del Grande Fratello Vip 5 ha chiesto agli inquilini della casa più spiata d’Italia di scrivere le loro lettere di “buoni propositi” per l’anno appena entrato: il 2021. Tale iniziativa però, ha scatenato una vera e propria bufera contro Andrea Zelletta.

Per quale motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne nella sua missiva avrebbe incluso qualche imperdonabile errore grammaticale e ovviamente gli utenti web, quelli più bacchettoni, non glielo hanno perdonato. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto di preciso.

Grosso errore grammaticale per il gieffino pugliese

Ebbene sì, Andrea Zelletta è finito al centro delle polemiche non per la diffida della fidanzata Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip, ma per la sua lettera di buoni propositi. Tale iniziativa ha scatenato l’ilarità del popolo sui vari social network.

“Voglio ricordare questo HANNO come l’anno che mi ha fatto capire che nella vita…”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne nella missiva in questione, immediatamente condivisa da tanti utenti, tra cui anche i suoi follower, facendola diventare virale. (Continua dopo il post)

Andrea Zelletta e la vicenda del presunto tradimento di Natalia Paragoni

Nel frattempo, il gieffino pugliese è finito al centro dell’attenzione mediatica anche per la sua vita privata. Un paio di puntate, infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha fatto sapere che la donna che ama, ovvero Natalia Paragoni, avrebbe inviato una lettera di diffida contro il Grande Fratello Vip. Inoltre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha respinto al mittente l’invito in studio. Nelle scorse settimane la ragazza è stata al centro di una voce di gossip tirata fuori da Dayane Mello.

Nello specifico, la modella brasiliana ha comunicato che la giovane avrebbe tradito Zelletta con un uomo a Capri. Andrea però, si è detto fiducioso dell’onestà della fidanzata credendo a lei. E se la Paragoni non vuole più parlare apertamente di tale vicenda, quest’ultima ha scatenato una bufera sui vari social network e tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, da Tommaso a Stefania e tutti gli altri non hanno potuto fare a meno di commentare la questione.