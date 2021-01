Pierpaolo Pretelli, il fratello fa delle rivelazioni su Elisabetta Gregoraci: “C’è rimasta male”

Il fratello di Pierpaolo si confessa a FanPage

Stando alla reazione nello speciale di Capodanno e alla puntata successiva del Grande Fratello Vip 5, la madre di Pierpaolo Pretelli non ha preso per niente bene il flirt del primogenito con Giulia Salemi. A giustificare l’atteggiamento della donna ci ha pensato il suo secondo figlio, Giulio Pretelli, ormai volto del salotto di Barbara D’Urso.

Il 20enne ha rilasciato una lunga intervista per il portale FanPage tornando a spiegare le parole della mamma. Inoltre, il ragazzo ha dichiarato anche che preferiva l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci piuttosto la storia d’amore che sta nascendo con l’influencer italo-persiana.

Giulio Pretelli difende la madre

Intervistato da FanPage, Giulio Pretelli ha detto: “Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia”. Poi il 20enne ha detto che sua madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio (Leo) a casa che lo guarda. “D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia è stata più distante. Un po’ è stata condizionata dai fan”, ha riferito l’opinionista di Barbara D’Urso.

Quest’ultimo, inoltre, ha asserito che il fratello maggiore aveva ricevuto numerose critiche, bollandolo come un farfallone. Leggendo tali cattiverie, sua madre ha provato in tutti i modi di consigliargli di vivere il Grande Fratello Vip 5 in modo differente. Per tale ragione la donna è stata fredda nei confronti di Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci delusa dal comportamento di Pierpaolo

Nel corso della lunga intervista per FanPage, Giulio Pretelli ha anche rivelato che Elisabetta Gregoraci ci sarebbe rimasta abbastanza male quando il fratello maggiore Pierpaolo ha tolto il quadro del loro bacio. Il 20enne lucano che vive a aroma ha detto di essersi scritti dopo che è uscita dal Grande Fratello Vip 5.

“Ci è rimasta male quando Pierpaolo ha levato il quadro dalla stanza, quel gesto non le è piaciuto. Credo che Elisabetta lo avrebbe aspettato fuori dalla Casa per dare un seguito al loro rapporto. Secondo me sì. Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27 anni. Molte cose non puoi farle. Sono sicuro che si sarebbero rivisti”, ha concluso il giovane che recentemente ha riferito di aver sofferto di anoressia.