Lorella Cuccarini ‘lascia’ Amici 20, l’insegnante ha il Covid19: come sta adesso

Lorella Cuccarini assente ad Amici 20: ha il Coronavirus

Da un anno l’Italia è tutto il resto del mondo combatte contro il Covid-19, il virus che sta facendo centinaia di migliaia di vittime. Da qualche settimana è arrivato il vaccino, tuttavia continuano ad aumentare i contagi soprattutto a ridosso delle feste natalizie. Le ultime notizie ci dicono che anche la scuola di Amici di Maria De Filippi ne è stata colpita in prima persona.

Ebbene sì, l’insegnante di ballo Lorella Cuccarini è positiva al Coronavirus, come ha riportato la pagina AmiciiNews. Qualche ora fa è stata registrata la nuova puntata di Amici 20 che andrà in onda sabato 9 gennaio 2021, che ha visto l’ex conduttrice de La vita in diretta fisicamente assente in studio. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto di recente.

La comunicazione della pagina AmiciiNews

Come accennato prima, nella pagina AmiciiNews è stata riportata la seguente nota: “Lorella Cuccarini ha contratto il Covid. E’ in collegamento da casa”. Una comunicazione nella quale riferisce l’assenza fisica di Lorella Cuccarini al talent show di Maria De Filippi.

Ovviamente tale notizia ha preoccupato tutti i telespettatori e i fan della conduttrice romana. Ma a rassicurarlo sono le altre informazioni trapelate dalle anticipazioni. Infatti, l’insegnante di danza si è potuta collegare da casa sua ed abbia assistito all’appuntamento facendo ben sperare sulle sue condizioni di salute.

Silenzio social da parte di Lorella Cuccarini

E se attraverso le anticipazioni fornite dalla pagina AmiciiNews dicono che Lorella Cuccarini ha il Covid-19, ad oggi tutto tace sui suoi canali social. Con molta probabilità l’ex conduttrice de La vita in diretta, che ad Amici 20 ha avuto una rivincita grazie a Maria De Filippi, sta aspettando che vada in onda la puntata di sabato 9 gennaio 2021.

In quell’occasione la soubrette romana potrà fornire ulteriori notizie a tutti coloro che la seguono sui social network. Per fortuna, così come in molte altre trasmissioni televisive, il collegamento Skype permette di poter colmare l’assenza fisica. Di conseguenza, anche se la professionista capitolina è affetta da Coronavirus, la new entry del talent show di Canale 5 si collegherà con lo studio per supportare i suoi allievi. Ovviamente noi di Kontrokultura le auguriamo una pronta guarigione.