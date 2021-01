Rosa Perrotta sfogo su Pietro: “Famiglia sgretolata, il fallimento più grande della mia vita” (FOTO)

Pochissime ore fa, Rosa Perrotta ha avuto uno sfogo sui social ed ha svelare come stiano realmente le cose con Pietro. In molti hanno capito che tra i due le cose non stiano andando molto bene e, a quanto pare, la situazione è estremamente delicata.

Per più di un mese sono state fatte supposizioni ed illazioni sul web finalizzate a cercare di comprendere cosa sia accaduto realmente. Tuttavia, tutto quello che è emerso è falso e a fare chiarezza ci ha pensato, una volta per tutte, l’ex tronista di Uomini e Donne.

Lo sfogo di Rosa Perrotta

Nel corso delle recenti Instagram Stories, Rosa Perrotta ha parlato della fine della storia con Pietro ed ha avuto uno sfogo. La ragazza ha detto di essere rimasta in silenzio per circa un mese, periodo durante il quale non ha fatto altro che recuperare tutte le stupidaggini diffuse dagli utenti del web. Tra i vari commenti c’è stato chi ha accusato i due di volersi solo fare pubblicità. Altri hanno ipotizzato addirittura l’esistenza di problemi interni alle loro due famiglie o, ancora, c’è chi ha insinuato che fosse solo una trovata per poi annunciare una nuova gravidanza e il matrimonio.

Insomma, dopo tanti pettegolezzi e voci infondate, la ragazza ha deciso di chiarire tutto. Rosa, infatti, ha detto smentito tutte le supposizioni elencate poc’anzi ed ha detto che lei non è solita costruire altari sui suoi fallimenti. Ebbene si, questo è per lei il più grande fallimento di tutta la sua vita. Purtroppo non ci sarà più nessun matrimonio e non c’è nessuna seconda gravidanza.

La scelta di non parlarne pubblicamente

Essendoci di mezzo un figlio, infatti, le cose sono molto più complesse di quanto possa sembrare. Malgrado questo, però, Rosa Perrotta ci ha tenuto a far capire che tra lei e Pietro, il padre di Dodo, continua ad esserci un rapporto civile. Entrambi stanno cercando di ricostruire un equilibrio. Questo, dunque, risulta essere il motivo per il quale non hanno dato luogo a sceneggiate sui social.

Inoltre, la Perrotta ha anche dichiarato di aver rifiutato tutte le interviste e ospitate televisive proprio perché vuole gestire la questione in privato. Con queste IG Stories, dunque, la protagonista ha voluto mettere un punto definitivo a tutti i pettegolezzi circolati in questi giorni, cercando di far capire le sue ragioni. In merito a Pietro, invece, lui non si è ancora espresso sulla vicenda. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.