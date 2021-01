GF Vip, il caso Dayane Mello finisce nei Tg brasiliani: “Ha ricevuto offese razziste in Italia” (VIDEO)

Il caso Dayane Mello finisce nei Tg del Brasile

Dallo scorso settembre Dayane Mello è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Un’esperienza che in questi mesi l’hanno fatta diventare una vera e propria celebrità nel suo Paese d’origine, ovvero il Brasile.

Inoltre, in Sud America è arrivato il messaggio che l’ex compagna di Stefano Sala sarebbe stata presa di mira dai concorrenti del reality show di Canale 5, è stata bersagliata dal pubblico italiano. Ma non è finita qui, i brasiliani infatti, pensano che noi l’abbiamo offesa rivolgendole delle offese razziste ed offese misogine sui veri social network e sul web.

In Sud America dicono che la geffina abbia ricevuto frasi razziste

Questa vicenda, addirittura è finita anche in un loro telegiornali locali e nel servizio dedicato a Dayane Mello sono state riportate le seguenti frasi: “Una p**a del genere non deve mettere piede in Italia, è la vergogna”; “Spero che non rappresenta le donne italiane”; “A casa sua deve tornare, fuori dall’Italia”.

Affermazioni che in quattro mesi di programmazione del Grande Fratello Vip 5 non si sono mai sentite sui canali Mediaset. Tuttavia hanno reso la modella brasiliana una celebrità nel Sud America. Ad esempio, il programma televisivo Fantastico ha pure realizzato un reportage sulla gieffina recandosi da amici d’infanzia e gente che conosce bene l’ex fidanzata di Stefano Sala. (Continua dopo il video)

Dayane Mello diventata una celebrità nella sua patria

Quindi, una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratelli Vip 5 italian, a Dayane Mello converrebbe prendere il primo aereo per il Brasile, pandemia permettendo, è sfruttare tutta questa popolarità che ha ottenuto in questi mesi nel nostro Paese. La modella Sudamericana è diventata famosa nella sua terra d’origine, sempre grazie al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, quale sarà la sua reazione? Rimarrà stupita e incredula? Nel frattempo, Rosalinda Cannavò, quando ancora al GF Vip 5 si faceva chiamare Adua Del Vesco ha trovato popolarità in terra iberica. Ovviamente anche il suo finto ex fidanzato Massimiliano Morra, tutto questo grazie all’AresGate che poi è stato chiuso prima di scoppiare veramente. Ecco il post Instagram di una pagina brasiliana che parla del caso Mello: