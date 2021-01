Oroscopo 12 gennaio 2021: possibili ostilità al lavoro per Vergine, Pesci audaci

L’Oroscopo del 12 gennaio esorta i nati sotto il segno della Vergine a mantenere un basso profilo sul lavoro. I Pesci, invece, devono essere più audaci, specie dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questa non è la giornata adatta per dare luogo a conflitti o cercare di imporre al prossimo la vostra opinione. Potrebbero nascere delle discussioni inattese, anche con i soggetti più impensabili. In campo professionale mantenete un basso profilo e non avanzate troppe pretese.

Toro. La diplomazia sarà il vostro principale tratto distintivo. Questo vi sarà di grande aiuto nelle vicende professionali. Ottimo momento per ricoprire ruoli di rappresentanza e leadership. Anche in campo sentimentale, la vostra ide sarà molto presa in considerazione dagli altri.

Gemelli. In amore si preannuncia un periodo ricco di opportunità, pertanto, se siete alla ricerca dell’anima gemella, questo è il momento giusto per darsi da fare. Dal punto di vista lavorativo, invece, è opportuno rivedere alcune questioni ed evitare di cimentarvi in situazioni troppo complesse.

Cancro. Giornata un po’ agitata per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 12 gennaio vi esorta a mantenere la calma e ad evitare i disguidi. Anche in campo professionale potrebbero nascere degli intoppi, pertanto, mantenete la calma e non lasciatevi sopraffare dal nervosismo.

Leone. Momento di ripresa in campo lavorativo. Se avete appena cominciato una nuova attività, potreste vederla decollare. Tuttavia, non fate il passo più lungo della gamba e tenete sempre gli occhi ben aperti sulle questioni economiche. In campo sentimentale, invece, chiarite le divergenze.

Vergine. Per voi si prospettano delle giornate parecchio positive per quanto riguarda i sentimenti. La cosa importante è mantenere la calma e avanzare anche le richieste più bizzarre in modo cauto. Nel lavoro potrebbero nascere dei conflitti con i colleghi. Mantenete la calma.

Previsioni 12 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se ci sono delle questioni burocratiche su cui fare chiarezza, cercate di risolvere tutto quanto prima. Non sottovalutate nessun aspetto e, soprattutto, non prendete decisioni affrettate. In amore si respira un attimo di serenità, cercate di non compromettere l’equilibrio con il vostro pessimismo cosmico.

Scorpione. Periodo decisamente interessante per voi. Ci sono delle buone opportunità lavorative in ballo, pertanto, tenete gli occhi ben aperti. L’Oroscopo del 12 gennaio vi esorta a cogliere al volo le nuove occasioni. In campo sentimentale, invece, vi sentite forti e appagati.

Sagittario. Oggi vi sentirete un po’ frenati dal punto di vista emotivo. Non sarete molto capaci di manifestare i vostri sentimenti e questo potrebbe portarvi a perdere delle occasioni. Sul lavoro, invece, ci sono diverse cose da gestire e ci sarà qualche decisione da prendere.

Capricorno. In questo periodo siete estremamente responsabili e attenti. Queste qualità vi saranno di grande aiuto dal punto di vista lavorativo. Nei rapporti di coppia, invece, sarete affidabili e rappresenterete un punto di riferimento per le persone che vi circondano. In amore, però, non date troppe certezze.

Acquario. Oggi siete particolarmente tolleranti, a tratti zen. Questo vi porterà ad essere molto comprensivi e altruisti. Metterete i problemi degli altri dinanzi ai vostri, ma cercate di non farvi trascinare troppo dalle vicende altrui. Nel lavoro siete precisi, meticolosi e molto organizzati.

Pesci. Allontanatevi di tutte quelle persone che non rappresentano ottimismo nella vostra vita. In questo momento avete bisogno di essere motivati e spronati, pertanto, non date peso alle persone negative. In amore è in arrivo un momento ricco di novità, non tiratevi indietro proprio ora.