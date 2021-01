Uomini e Donne anticipazioni oggi: nuova corteggiatrice per Michele, Sophie fa un passo indietro

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 12 gennaio, rivelano che si parlerà della conoscenza tra Sabina e Claudio. I due si stanno frequentando da un po’ di tempo, ma sembra essersi creata già una perfetta sintonia tra i due.

Nel loro rapporto, però, sembrerà essersi insediato anche Biagio, il quale darà l’idea di tenerci ancora alla dama. Per Michele Dentice, invece, ci sarà l’ingresso di una nuova corteggiatrice. Sophie, dal canto suo, farà un passo indietro con Matteo.

Oggi a Uomini e Donne: gli aggiornamenti di Sabina e Claudio

La puntata di ieri di Uomini e Donne è stata caratterizzata dall’accesissimo confronto tra Ida e Riccardo. Lo scontro tra i due si è rivelato parecchio acceso, al punto che la conduttrice è stata costretta ad interromperli per passare oltre. Verso la fine della messa in onda, infatti, ha chiamato al centro dello studio Biagio Sabina e Claudio. L’ex di Gemma ha ritenuto opportuno dire delle cose alla dama, ma lei non è stata molto propensa ad ascoltare il suo punto di vista.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, infatti, secondo le anticipazioni vedremo che la donna esprimerà con ancora maggiore veemenza il suo punto di vista in merito. Sabina, infatti, chiarirà di non voler avere nulla più a che fare con il napoletano. Al momento si sta concentrando solo sulla conoscenza del suo nuovo spasimante. I due racconteranno al pubblico e ai presenti in studio come stiano procedendo le cose tra loro.

Anticipazioni 12 gennaio: nuova spasimante per Michele

Restando sempre in tema di trono over, le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che arriverà una nuova corteggiatrice per Michele. Dopo essere stato invitato a ballare da Roberta, la quale ha preso questa decisione quasi come fosse una ripicca nei confronti di Riccardo, il napoletano conoscerà una nuova donna. Al trono classico, invece, Davide continuerà ad essere molto provato per la scenata di Beatrice.

Sophie, invece, si vedrà costretta a fare un passo indietro. Nello specifico, Matteo giungerà in studio porgendo le sue scuse e spiegazioni alla tronista in merito a quanto accaduto nella precedente mesa in onda. Dinanzi questo sincero pentimento, la protagonista non potrà fare a meno che mostrarsi disposta a dare una seconda chance al giovane. La fanciulla, inoltre, si dirà abbastanza soddisfatta anche delle esterne con Giorgio e Antonio.