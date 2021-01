GF Vip, relazione segreta tra due ex gieffini di quest’anno: “La coppia più assurda” (FOTO)

Nella puntata odierna di Mattino 5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha sganciato una bomba su di una relazione segreta nata tra due ex concorrenti del GF Vip. Il protagonista ha annunciato di essere in possesso di foto che ritraggono due ex volti di questa edizione del programma in atteggiamenti romantici.

Andrea ci ha tenuto a precisare che si tratta di una coppia davvero improbabile. Per tale ragione, dopo le sue parole, i presenti in studio e gli opinionisti di Federica Panicucci hanno cominciato a fare le loro ipotesi. Vediamo tutti i dettagli.

La relazione segreta dopo il GF Vip

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip si sta rivelando davvero parecchio intrigante. Tra i vari vipponi si stanno venendo a creare delle dinamiche interessanti che stanno spingendo molti programmi televisivi a fondare i loro dibattiti su questi argomenti. Nel corso della puntata di oggi di Mattino 5, infatti, si è molto parlato anche di GF Vip ed è emersa una notizia inaspettata inerente una relazione segreta tra due ex gieffini. A sganciare questa indiscrezione è stato Andrea Alajmo, che è solito rendersi protagonista di questo genere di gossip.

Il paparazzo ha esordito dicendo che ci sono due ex concorrenti che avrebbero dato luogo ad un flirt una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia. Per fornire un indizio in merito a questo pettegolezzo, il protagonista ha detto che si tratta di una coppia davvero assurda. Per tale motivo, molti ospiti in studio hanno cominciato a fare delle supposizioni. Tra i vari nomi sono spuntati quelli di Guenda Goria e Fulvio Abbate.

Si tratta di Guenda e Filippo?

Andrea, però, ha detto che questa non è una coppia abbastanza assurda, pertanto, gli ospiti avrebbero dovuto fare uno sforzo maggiore per comprendere chi fossero i protagonisti. A quel punto, allora, Arianna David, la quale era in collegamento attraverso una videochiamata, ha detto che secondo lei la coppia più assurda sarebbe quella formata da Guenda Goria e Filippo Nardi. Dinanzi questa ipotesi, Alajmo è rimasto un po’ impietrito ed ha ammesso che questa potrebbe essere una coppia parecchio insolita.

Per tale motivo, in molti sono stati spinti a credere che la relazione segreta riguardi questi due ex concorrenti del GF Vip. Il paparazzo ha detto di essere in possesso anche di foto che li immortalano, pertanto, molto presto potrebbero essere rese note. In effetti, sarebbe davvero assurdo se tra i due sia nato un amore, considerando ciò che Filippo ha fatto a Maria Teresa Ruta nella casa.