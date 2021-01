GF Vip, Francesca Cipriani contro Antonella Elia: “È pazza e va curata, ha problemi, ti avrei presa a calici…” (FOTO)

Francesca Cipriani contro Antonella Elia: il motivo

Dopo aver visto l’acceso scontro al Grande Fratello Vip 5 tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, l’ex gieffina Francesca Cipriani ha voluto dire la sua. La co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa che presto tornerà in tv, si è scagliata ferocemente contro la bionda opinionista.

L’abruzzese ha il dente avvelenato perché l’ex ragazza di Non è la Rai ha deriso la soubrette romana sull’aspetto fisico, sottolineando poco educatamente che rispetto a qualche anno prima fosse notevolmente ingrassata.

Francesca Cipriani dà della pazza alla Elia

Attraverso un post sul suo account Twitter, Francesca Cipriani ha tuonato così contro l’opinionista del Grande Fratello Vip 5: “Antonella Elia mi hai veramente delusa, mi eri simpatica ma dopo stasera ti reputo veramente cattiva. Mi hai delusa tanto tanto. Non puoi offendere una persona per l’aspetto fisico, una donna che ancora sta superando la paura di morire, lo stress e tutto quello che possa esistere per sconfiggere il mostro che si chiama tumore”.

Ma non è finita qui, infatti l’ex naufraga ha rincarato la dose, etichettando la collega di Pupo come una persona con problemi psichici e di conseguenza pazza va curata. “Ha problemi è pazza, va curata. Ti avrei preso a calci nel sedere. Un’opinionista non può permettersi di dire certe cose. Come si può permettere di offendere una donna malata. Andrebbe cacciata dal Grande Fratello Vip. Stai zitta, se avessi sofferto davvero non ti permetteresti di fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te”, ha concluso la Cipriani. (Continua dopo il post)

Lo sfogo di Benedicta Boccoli

Arriverà la replica della diretta interessata? Nel frattempo, un altro personaggio dello spettacolo si è scagliata contro Antonella Elia. Si tratta dell’attrice Benedicta Boccoli che ha mosso delle pesanti accuse contro l’opinionista. Nello specifico, la donna ha smentito la collega di Pupo dicendo di non aver mai avuto un tumore.

Ha precisato che la Elia è stata male e per questo l’hanno operata. Ma in quell’occasione non ha mai fatto chemioterapia o cura ormonale come la stessa e Samantha De Grenet hanno fatto. Quindi le ha tirato le orecchie sottolineando che queste cose non si dicono per ottenere consensi perché non è corretto.