Andrea e Nicolò, nuovi retroscena sul padre Walter Zenga: “Mi ha bloccato su Instagram” (VIDEO)

Walter Zenga e i problemi con i due figli

A quanto pare nella famiglia allargata Zenga ci siano una serie di problemi ed incomprensioni tra figli e padre. Il caso è tornato alla ribalta con l’entrata di Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip 5 come concorrente.

Il ragazzo, che anni fa ha partecipato anche a Temptation Island Vip, chiamato in causa da Alfonso Signorini ha ammesso che nella sua vita ha sempre sentito la mancanza del padre, l’ex portiere e attuale allenatore Walter Zenga. Stando alle dichiarazioni del gieffino, infatti, lo sportivo sarebbe stato assente e non presente nei momenti più importanti della vita dei due figli.

Nicolò Zenga rivela che il padre lo ha bloccato sui social

Nelle ultime ore però, a prendere le difese di Walter Zenga ci ha pensato l’opinionista di Pomeriggio 5 e Mattino 5 Biagio D’Anelli. Quest’ultimo, infatti, in un primo momento ha accusato i figli dell’allenatore di calcio, Andrea e Nicolò, di aver studiato un copione, smentendo categoricamente le dichiarazioni fatte da entrambi.

A Domenica Live, l’ex gieffino ha confessato che in realtà lui parla a nome di Walter, precisando a Barbara D’Urso e al pubblico che i due sarebbero ottimi amici. “Io sono grande amico di Walter Zenga. Parlo a nome suo. Sono stato autorizzato da lui. Comunque avete gettato fango ad un grande campione. Ho portato delle foto che mi ha mandato lui in cui si vede che siete insieme. Tu hai rimosso anche una foto con lui da Instagram”, ha affermato l’opinionista. (Continua dopo il video)

Le dichiarazioni di Biagio D’Anelli

A quel punto, a Domenica Live Nicolò ha replicato agli attacchi ricevuti in questo modo: “Ho solo detto che nei momenti chiave della mia vita non c’era, che c’era qualcun altro. Andrea stesso ha detto ‘non voglio dare colpe, non voglio fare la vittima’. Quando potevo andavo a Dubai a trovarlo, però tornavo con la speranza di avere con lui il rapporto che ho sempre voluto. Tra ognuna delle foto che tu hai portato, passa un anno. E ho rimosso la foto su Instagram prima del Grande Fratello Vip: l’ho rimossa perché lui mi ha bloccato sui social”.

Immediatamente dopo Biagio D’Anelli gli ha mostrato una mail in cui leggiamo che Zenga Junior è intenzionato a scrivere un libro sul suo rapporto con il padre. Per tale ragione lo sportivo avrebbe bloccato il ragazzo sui suoi canali social. In tutto questo, Barbara D’Urso ha proposto al giovane di cercare un punto di incontro con il genitore.