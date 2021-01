GF Vip, Samantha De Grenet svela un segreto su Maria Teresa Ruta “Non mi sopporta…”

Maria Teresa Ruta nutre dell’antipatia verso Samantha De Grenet?

A quanto pare per Samantha De Grenet la conduttrice Maria Teresa Ruta sta nascondendo un segreto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Qualcosa che sarebbe legato ad un’antipatia spontanea che la madre di Guenda Goria, che recentemente ha avuto un crollo emotivo, nutre nei confronti della soubrette romana.

Un atteggiamento che cercherebbe in tutti i modi di nascondere durante la convivenza forzata nell’appartamento più spiato d’Italia, ovvero quello di Cinecittà.

Il sospetto della soubrette romana

Sembrerebbe che ci sia della rivalità tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. In tutti questi anni in cui sono andati in onda edizioni nip e vip del Grande Fratello si sono creati dei sodalizi ma anche tante antipatie, che spesso possono svanire nell’arco di qualche giorno oppure continuare nel tempo. Stando alla soubrette romana, criticata da Antonella Elia, la madre di Guenda Goria nutrirebbe una specie di antipatia spontanea nei suoi confronti.

Qualcosa che sarebbe nato sin dal suo ingresso nella casa di Cinecittà. Stando al suo racconto, la Ruta sarebbe stata sempre gentile con lei, ma nello stesso tempo molto distaccata. Per caso c’entra la forte discussione avvenuta diverse settimane fa tra Stefania Orlando e Samantha? In quell’occasione l’ex presentatrice sportiva prese le parti dell’amica. Un’altra ragione potrebbe essere legata al grande rapporto che si è creato tra Dayane Mello e la De Grenet, dal momento che durante le nomination di lunedì sera la modella brasiliana ha salvato la capitolina a discapito dell’ex moglie di Amedeo Goria.

Samantha certa del sentimento negativo di Maria Teresa nei suoi confronti

C’è da dire che in questi quatto mesi di Grande Fratello Vip 5 Maria Teresa Ruta è sempre disponibile con tutti, di conseguenza è abbastanza difficile rendersi conto di questo atteggiamento negativo nei confronti di Samantha De Grenet. Tuttavia, quest’ultima ha detto di averlo percepito in diverse occasioni.

Nel prossimo appuntamento in onda lunedì sera su Canale 5, Alfonso Signorini farà presente alla conduttrice tale circostanza? Intanto, la strategia della showgirl romana è venuta allo scoperto e ha fatto molto discutere il popolo del web e il pubblico del reality show di Canale 5, che vorrebbero che la gieffina sia più sincera.