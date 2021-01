GF Vip, Fedez punterebbe su Tommaso Zorzi: “Ha messo gli occhi su di lui…”

Tommaso Zorzi richiesto da molti

Senza ombra di dubbio Tommaso Zorzi è il mattatore di questa quinta e interminabile edizione del Grande Fratello Vip. Grazie alla sua presenza nella casa più spiata d’Italia ci sono state tantissime dinamiche, ovvero ciò che vuole il pubblico. Per questo motivo il rampollo meneghino nelle ultime settimane sembra essere corteggiato da molti, tra cui anche Maria De Filippi.

Pare infatti, che il mondo dello spettacolo si siano accorti del potenziale del 25enne. Di conseguenza, stando a delle indiscrezione, pare che Fedez abbia messo gli occhi sull’influencer. Stando a quello che ha rivelato Gabriele Parpiglia e Casa Chi, il noto rapper nonché marito di Chiara Ferragni, sarebbe interessato a gestire come procuratore Tommaso.

Fedez avrebbe messo gli occhi sul rampollo meneghino

In una recente puntata di casa Chi, l’autore televisivo e giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato: “Non è un segreto che Fedez ha una società con la quale gestisce alcuni personaggi tra cui Andrea Damante. Lui ha messo gli occhi su Tommaso come gestione di talenti. Oltre a fare il rapper e lo youtuber lui fa anche il management. Ha messo gli occhi su Tommaso in maniera diretta, ma come li ha messi in modo veloce, sono anche tornati indietro, ma su questa storia c’è dell’altro”.

Tommaso Zorzi opinionista de L’Isola dei Famosi 2021?

Ma non è finita qui, infatti sempre a Casa Chi Gabriele Parpiglia ha confermato pure la voce secondo la quale la produzione de L’Isola dei Famosi vorrebbe Tommaso Zorzi nel cast ma col ruolo di opinionista. Stando al giornalista però, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 non accetterà questa proposta.

“Ho delle novità, perché è uscito un rumor che parlerebbe del futuro di Tommaso Zorzi come inviato dell’Isola dei Famosi. Noi questo lo smentiamo, piuttosto potrebbe tornare Alvin. Però c’è una possibilità che arrivi Aurora Ramazzotti. Però in questi giorni è nata anche una nuova ipotesi: Tommaso Zorzi opinionista dell’Isola dei Famosi”, ha detto l’autore televisivo.

Tuttavia, quest’ultimo ha detto che tale proposta e Tommaso non l’accetterà. Il motivo? Perché il 25enne dopo tutti i mesi all’interno della casa di Cinecittà si prenderà una lunga pausa dal piccolo schermo. “La proposta però è nell’aria. Potrebbe avere anche altre proposte in altri programmi. L’accoppiata Signorini e Zorzi è una coppia che potremmo rivedere”, ha concluso Parpiglia.